USPEH SRPSKIH ŠAHISTA: Srebro i tri bronze za naše mlade nade na Svetskom prvenstvu!

Izvor: Pink.rs

U kongresnoj sali hotela „Zepter“ svečano su dodeljeni pehari i medalje najboljima na prvom FIDE Svetskom brzopoteznom prvenstvu u rešavanju šahovskih problema, kao i na Međunarodnom ekipnom turniru, gde su takmičari iz Srbije ostvarili zapažene rezultate.

Srbija se okitila sa ukupno četiri medalje u veoma jakoj konkurenciji takmičara iz Rusije, Indije, Kazahstana i drugih svetskih šahovskih sila.

Dominacija u kategoriji do 18 godina

Najveći uspeh u pojedinačnoj konkurenciji ostvaren je u grupi dečaka do 18 godina. Iako je zlato pripalo takmičaru iz Mongolije, postolje su popunili srpski velemajstori u usponu – Aleksandar Kutanjac osvojio je srebrnu medalju, dok je bronza pripala Aleksi Avramoviću.

Uspeh srpskih timova

Na Međunarodnom ekipnom turniru u ubrzanom šahu, na kom je nastupilo čak 58 ekipa, naši predstavnici su takođe bili na visini zadatka:

Bronzana medalja pripala je timu Srbije u kategoriji do 10 godina.

Treće mesto i bronzu osvojile su i devojčice iz tima Srbije u kategoriji do 18 godina.

Nagrade najboljima uručili su čelnici Šahovskog saveza Srbije, uključujući predsednika Andriju Jorgića, kao i predstavnici FIDE, čime je završen ovaj prestižni turnir koji je okupio budućnost svetskog šaha.

Autor: D.S.

