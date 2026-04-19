Duplo slavlje Etiopljana, Gemsisa i Alemu pobednici 39. Beogradskog maratona

Etiopljani Gudeta Gada Gemsisa i Eden Dadi Alemu pobednici su 39. Beogradskog Powerade maratona, koji je danas održan u glavnom gradu Srbije.

Gemsisa je postavio novi rekord staze - 02:09:11.

Drugo mesto osvojio je Makedonac Dario Ivanovski (02:09:35), a treće Kenijac Johana Erot (02:09:55).

Alemu je zabeležila vreme 02:30:21, ispred Kenijki Rut Čepkoč (02:31:07) i Karoline Čebiči (02:31:21).

Đuro Borbelj bio je najbrži od takmičara iz Srbije i ponovo je poneo zvanje šampiona države u maratonu. U ukupnom plasmanu osvojio je 11. mesto sa vremenom 2:32:44.

U glavnoj trci učestvovalo je 2.350 takmičara, a ukupno 14.500 iz 79 zemalja.

Maratonskom trkom je stavljena tačka na dvodnevni spektakl u Beogradu. Ovogodišnji maraton je jedinstven pošto je održan u dva dana - juče polumaraton i trka na 10 kilometara.

Prvog dana u polumaratonu su rekordima staze slavili Kenijci Frensis Abong Kumva i Valentina Džebet. Kumva je štopericu zaustavio na 1:00:47, a Džebet na 1:10:47. Najbrži u trci na 10 kilometara bili su Rus Jurij Kotov (30:52) i Srpkinja Teodora Simović (35:44).

Ujedno bio je test takmičenje i generalna proba za Evropsko prvenstvo u trčanju na 10, 21 i 42 kilometra kome će Beograd biti domaćin 2027. u godini obeležavanja velikog jubileja Beogradskog maratona - 40 godina postojanja.

