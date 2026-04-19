SAŠA OBRADOVIĆ DONEO ŠOK ODLUKU: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi

Izvor: PInk.rs/Kurir

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u utakmici poslednjeg kola top 8 faze ABA lige.

Ovaj meč nema takmičarski značaj za crveno-bele, koji su zacementirani na trećem mestu na tabeli.

Zvezdi meč dolazi u nezgodnom momentu pošto već u utorak gostuje u Barseloni u utakmici plej-ina ABA lige.

Crveno-beli su tražili odlaganje meča, ali im zahtev nije uslišen.

Stoga je bilo veliko pitanje sa kojim će sastavom Saša Obradović ući u ovaj meč.

Na kraju je Obradović izveo ovaj sastav:

Miler Mekintajer, Miljenović, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Nvora, Odželej, Radošić i Moneke.

Trener crveno-belih, napravio je dve promene u sastavu u odnosu na gostovanje u Madridu prethodnog četvrtka, pa na megdan večitom rivalu neće izaći Džoel Bolomboj i Džered Batler.

Autor: Marija Radić

