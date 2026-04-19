Partizan ponovo pobedio Zvezdu: Crno-beli nakon velike borbe slavili u ABA ligi (FOTO)

Partizan je opet pobedio Crvenu zvezdu u košarkaškom večitom derbiju. Crno-beli su slavili u plej-ofu ABA lige sa 81:74 i od ishoda utakmice Bosna - Dubai znaće sa koje pozicije dočekuje nastavak takmičenja.

Ovaj duel nije imao rezultatski značaj za crveno-bele, ali su pokazali želju, no na kraju nisu uspeli da slave, pa su ligaški deo okončali na trećem mestu.

Gosti su bolje otvorili utakmicu, brzo se ipak Partizan konsolidovao i na kraju prve četvrtine je imao +6 - 24:18. Sve bolje su izabranici Đoana Penjaroje izgledali na terenu i agresivan pristup im je omogućio da na veliki odmor odu sa 13 poena prednosti - 50:37.

Četvrta četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 81:74

40' - Kraj utakmice!

39' - Nvora je pogodio trojku. Džons je dao koš posle prodora iz jako teške pozicije. Tajm-aut je zatražio Obradović.

37' - Osetkovski je pogodio trojku na isteku napada. Potom je promašio otvorenu trojku krilni centar domaćeg tima.

36' - Džons je promašio oba penala što se jako retko dešava. Nvora je polovičan sa linije slobodnih bacanja.

32' - Jako težak šut je pogodio Moneke. Raspoložen je u ovim trenucima Nigerijac. Kalates je uspeo da ukrade loptu i na neverovatan način proigra Bongu koji je uspeo da pogodi uz faul Monekea. Pogodio je bacanje Nemac.

31' - Izundu je popravi promašaj Monekea. Pojačali su agresivnost u ovom momentu i jedni i drugi.

Treća četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 64:58

30' - Moneke pogađa još jednom van linije 6,75. Vašignton je probao iz velike daljine, ali nije bio precizan.

29' - Dugo je Miljenović držao loptu, izgubio ju je i lako je Kalates poentirao u kontri. Moneke je pogodio trojku.

27' - Karter je posle ukradene lopte gostiju zakucao u kontri, a onda je porigrao Monekea za lake poene. Partizan je seriju napravio 4:0 i odbio nalet rivala.

26' - Na isteku napada sa osam metara je trojku pogodio Tajson Karter. Zbog serije crveno-belih od 9:0 tajm-atu je morao da zatraži Penjaroja.

23' - Novu najubedljiviju prednost imaju crno-beli posle poena Bonge iz kontranapada - 56:39.

22' - Nesportski faul je napravio Nvora nad Fernandom. Centar crno-belih je bio precizan sa linije penala. Džons pogađa šut sa poludistance.

21' - Dobar napad gostiju na startu trećeg kvartala i poeni Nvore. Nigerijac je iskoristio visinu i snagu u odnosu na Džonsa i uspeo je da poentira.

Druga četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 50:37

20' - Završeno je prvo poluvreme, Nvora je probao za tri poena, no nije bio precizan.

19' - Džons pogađa trojku s korakom unazad. Vratio je istom merom Miler Mekintajer. Nvora je ukrao loptu i poentirao u kontri.

18' - Džons je oba puta bio siguran sa linije penala. Kalinić je takođe realizovao oba slobodna bacanja. Davidovac je dao koš sa bacanja.

16' - Lepo je prošao Nvora i uspeo je da poentira. Džekiri je bio precizan sa poludistance. Braun je ostao sam u korneru i pogodio je trojku.

15' - Crno-beli prvi put imaju dvocifreno vođstvo. Domaćin je napravio seriju 11:0 i to je primoralo Sašu Obradovića da pozove minut odmora.

13' - Opet alej-up kombinacija Kalates - Fernando. Partizan je nakon tajm-aut odgovorio serijom 4:0. Vratio se Vašington posle skoro dva meseca na teren i odmah je pogodio pod faulom koji je napravio Karter. Realizovao je i bacanje.

12' - Zvezda je ukrala loptu i poentirala u kontri preko Monekea. Precizan van linije 6,75 bio je i Moneke. Zbog serije gostiju od 8:0 tajm-aut je zatražio Đoan Penjaroja.

11' - Fernando je dobrom centarskom tehnikom poentirao pored Izundua. Trojku je pogodio Tajson Karter.

Prva četvrtina: Partizan - Crvena zvezda 24:18

10' - Još jednom trojku postiže Osetkovski. Izundu je strelac poslednjeg koša u prvoj četvrtini.

9' - Moneke u strelce upisao sa linije slobodnih bacanja. Nastavlja Partizan da pogađa trojke, precizan je bio Osetkovski. Odvojio se Karter od rivala i pogodio je šut sa poludistance.

8' - Odlična akcija Partizana, Kalates je proigrao Fernanda za lako zakucavanje. Trojku je pogodio i Kalates i prinuđen je da zatraži tajm-aut Saša Obradović.

7' - Prvi put vodi domaćin nakon poena Bonge iz kontre. Uspeva Miler Mekintajer poenima da reši smušen napad crveno-belih.

4' - Bolje su gosti otvorili meč, posle tri i po minuta igre vode sa 2:7.

Partizan duel počinje u petorci: Karlik Džons, Mario Nakić, Sterling Braun, Isak Bonga, Tonje Džekiri. Zvezda utakmicu kreće u sastavu: Kodi Miler-Mekintajer, Džordan Nvora, Nikola Kalinić, Semi Odželej, Hasijel Rivero.

18.56 - Obradović šokirao izborom: Ovo je sastav Zvezde za večiti derbi!

Uoči meča:

Što se tiče duela večitih rivala ove sezone, klub iz Humske vodi sa 2:1. On je dobio oba okršaja u Evroligi, dok su crveno-beli slavili u prvom meču u regionalnom takmičenju.

Ova utakmica nema nikakav rezultatski značaj za tim Saše Obradovića, pošto je poznato da će sa treće pozicije u nastavak nademtanja. Partizan se bori za prvo mesto sa Dubaijem. Da bi tamo završio potrebno je da pobedi najvećeg protivnika, a onda da se nada kiksu ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u susretu sa Bosnom.

Zanimljivu uvertiru imala je ova utakmice. Zvezda je zahtevala da se utakmica odloži zbog toga što ekipa sa Malog Kalemegdana u utorak od 20.45 gostuje Barseloni u plej-inu Evrolige. Crno-beli, ali i čelnici ABA lige su odbili predlog crveno-belih.

Podsetimo, Partizan ima učinak 20-3, Crvena zvezda je na 18-5.

Autor: Marija Radić