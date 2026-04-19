DA SE NAJEŽIŠ! Neverovatna koreografija Grobara posvećena Vujoševiću na večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda (VIDEO)

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u okviru 8. kola TOP 8 faze ABA lige, u poslednjoj rundi pred početak plej-ofa.
Ukoliko pobede crveno-beli, igraće upravo protiv crno-belih u polufinalu, te ćemo gledati još najmanje tri večita derbija ove sezone, naravno ukoliko Crvena zvezda pobedi Olimpiju u četvrtfinalu.
Ovaj duel je izazvao mnogo kontroverzi, jer je tim sa Malog Kalemegdana tražio odlaganje, a razlog leži u tome što za dva dana igra utakmicu plej-ina Evrolige protiv Barselone u Španiji. Ipak, prvo je partizan odbio taj predlog, pa je stiglo i saopštenje ABA lige u kojem se navodi da će se meč igrati u zakazanom terminu.
Za Partizan se na parket vraća Dvejn Vašington, dok je Saša Obradović izostavio Džoela Bolomboja i Džereda Batlera.
Na početku večitog derbija mogli smo da vidimo i koreografiju sa likom Duška Vujoševića, dok je parolom ispisano "Dule Vujošević".
