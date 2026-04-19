Obradović nakon poraza: Najvažnije je da smo pokazali karakter na meču protiv Partizana

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras u Beogradu da je najvažnije da su "crveno-beli" pokazali karakter na meču sa Partizanom u ABA ligi.

Košarkaši Zvezde su večeras kao gosti poraženi od Partizana rezultatom 81:74 u utakmici poslednjeg, osmog kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

"Čestitke Partizanu, bilo je teško pripremiti ovu utakmicu i o utorku kada igramo najvažniju u ovoj sezoni. Već sam glavom u drugoj utakmici. Lično mislim da sam dobro raspodelio minutaž. Mislim da neće biti problema za igrače koji su malo više igrali kao što je Kodi Miler-Mekintajer. Jak je momak i može da podnese", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

On je naveo da se nada da će Džoel Bolomboj biti spreman za duel sa Barselonom u plej-inu Evrolige.

"Nadam se da će biti spreman, nije strašna povreda. Sa Džeredom Batlerom je sve u redu", dodao je trener Zvezde.

"Najvažnije je da smo pokazali karakter i kako bi trebalo da se igra sa Partizanom. Biće još utakmica i prilika", zaključio je Obradović.

Autor: Marija Radić