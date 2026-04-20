AUTOMOBIL IZLETEO SA STAZE I UBIO MLADIĆA (25): Jezive scene, auto se prevrtao i uleteo u publiku, trka odmah prekinuta

Izvor: Kurir, Foto: Foto/FIA TCR World Tour

Jezive scene su zabeležene na reliju "Sudamerikano" u Argentini kada je automobil izleteo sa staze u publiku.

Tom prilikom je jedna osoba izgubila život.

Nesreća se dogodila na samom početku etape u provinciji Kordoba, na deonici staze na kojoj je došlo do nesreće, nizbrdici prema mestu Mina Klavero, navijači se okupljaju pored staze odakle gledaju trku.

Naravno, to nikako nije bezbedno, a nažalost sada je došlo do tragične nesreće.

Prema prvim informacijama, vozač Didije Arijas i suvozač Hektor Nunjez iz Paragvaja su bili u automobilu koji je nekontrolisano izleteo sa staze u jednoj krivini. Automobil se prevrtao u pravcu navijača, a nažalost jedan od njih je izgubio život.

Lokalne vlasti su potvrdile da se radi o dvadesetpetogodišnjem muškarcu koji je preminuo usled teških povreda.

Vozač i suvozač su prošli bez povreda, a trka je prekinuta.

Autor: D.Bošković

