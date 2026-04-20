STRAVIČNE VESTI! SUPRUGA NEMAČKOG FUDBALERA (32) UMRLA POSLE POROĐAJA 'Teško je pronaći reči...' (FOTO)

Markus Mendler doživeo je tragediju.

Tragične vesti stigle su nam iz Nemačke.

Nemački fudbaler Markus Mendler prolazi kroz jednu od najtežih životnih tragedija, pošto je njegova supruga Tamara preminula samo nekoliko dana posle rođenja njihovog drugog deteta.

Tamara Mendler, supruga Markusa Mendlera, 33-godišnjeg nemačkog fudbalera koji nastupa sa Homburg, preminula je posle kratke, ali teške bolesti.

Ona je preminula u 33. godini života, a vest o njenoj smrti počela je da se širi nakon što Mendler nije bio u sastavu svog tima na meču protiv Frankfurta, koji je odigran prošlog petka. Iz kluba su istakli da su u pitanju lični razlozi. Tamara se takođe bavila fudbalom, a najdublji trag ostavila je igrajući za Sarbriken.

Sada se Homburg oglasio emotivnim saopštenjem.

- Sa velikim šokom i dubokom tugom primili smo vest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler preminula je prerano, u subotu uveče, posle kratke i teške bolesti. Pre samo nekoliko dana na svet je donela zdravo dete. Ovaj gubitak je utoliko bolniji i neshvatljiviji i sve nas je ostavio bez reči. U ovim teškim trenucima, naše najdublje saučešće upućujemo Markusu, njegovoj deci i celoj porodici. Teško je pronaći reči koje mogu da opišu ovakav gubitak. Mislima smo uz njih i želimo im snagu da izdrže ovaj težak period. Kao klub, bićemo uz Markusa bezuslovno i pružiti svu potrebnu podršku njemu i njegovoj porodici - stoji u saopštenju kluba.

Od Tamare su se oprostili i iz Sarbrikena, kluba za koji je ona nastupala.

- Sa velikom tugom primili smo vest o smrti Tamare Mendler. Godinama je bila važan deo našeg ženskog tima, a svojim karakterom i odnosom prema klubu ostavila je neizbrisiv trag. Bila je cenjena saigračica i uzor, kako na terenu, tako i van njega. Naše misli su uz njenog supruga Markusa Mendlera, koji je takođe bio vezan za naš klub, kao i uz njihovu decu, porodicu i prijatelje u ovim izuzetno teškim trenucima - istakli su iz Sarbrikena.

Autor: D.Bošković