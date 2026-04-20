Tragedija u Nemačkoj: Tamara preminula nekoliko dana posle rođenja deteta

Nemačka fudbalerka Tamara Mendler (32) preminula je nakon kratke i teške bolesti, svega nekoliko dana nakon rođenja drugog deteta. Užasne vesti preneli su nemački mediji.

Tamara je pre samo nekoliko dana na svet donela drugo dete u braku sa Markusom Mendlerom, takođe fudbalerom, koji je svojevremeno igrao za Nirnberg i Kajzerslautern. Sada nosi opremu Homburga.

On je propustio duel svog kluba protiv FSV Frankfurta nakon užasnih vesti.

- S velikim šokom i dubokom tugom primili smo vest o smrti supruge našeg igrača Markusa Mendlera. Tamara Mendler prerano je preminula u subotu uveče nakon kratke i teške bolesti. U ovom mračnom i teškom vremenu izražavamo najdublje saučešće Markusu, njegovoj deci i celoj porodici. Kao klub čvrsto stojimo zajedno u ovom periodu. Markus može biti siguran u našu bezuslovnu podršku. Uz njega smo i pomoći ćemo njemu i njegovoj porodici na svaki mogući način - stoji u objavi Homburga.

Markus i Tamara su se upoznali tokom njihovog zajedničkog perioda u Sarbrikenu.

