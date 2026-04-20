PAO POTPIS NA MARAKANI: Subotić U Zvezdi do 2028. godine! Brzina i talenat koji će oduševiti 'Delije'!

Izvor: Pink.rs, Foto: FK Crvena Zvezda

Fudbalski klub Crvena zvezda nastavlja da gradi tim za budućnost. Mladi krilni napadač Vasilije Subotić danas je i zvanično produžio vernost crveno-belima do 2028. godine, uz poruku da je spreman da opravda poverenje kluba i navijača.

Vasilije Subotić (18), momak koji je prošao sve mlađe kategorije kluba, nije krio sreću nakon što je u društvu čelnika kluba stavio paraf na novi ugovor. - Utisci su zaista lepi, presrećan sam. Ovo je jedan vid poverenja od strane kluba i daću sve od sebe da ispunim očekivanja - poručio je Subotić.

Ko je Zvezdin novi adut?

Subotić je rođen 5. januara 2008. godine, a u Zvezdu je stigao kao 15-godišnjak. Njegov uspon je bio munjevit:

Univerzalnost na krilu: Podjednako opasan i po levoj i po desnoj strani.

Debi iz snova: Prvom timu se priključio u martu 2026, a debitovao je već 5. aprila protiv Radnika.

Glavni aduti: Brzina, prodoran dribling i fudbalska inteligencija.

Učenje uz najbolje

Mladi fudbaler ističe da mu u svlačionici najviše pomažu iskusni asovi.

- Mnogo znači kada vam podršku pruže igrači poput Kataija i Arnautovića. To mi daje motivaciju da svakog dana na treningu dam 100 odsto sebe - jasan je krilni napadač.

Njegova poruka za klince iz omladinske škole je kratka i jasna: "Radite na sebi svaki dan i ne gubite vreme!"

