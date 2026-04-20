Nikola Jokić u TOP 10 najplaćenijih na svetu! Evo koliko je zaradio, po jednoj stavki je ipak 'najslabiji'

NBA liga je objavila listu najplaćenijih igrača za sezonu 2025/26, a srpski centar Nikola Jokić zauzima visoku poziciju. Zahvaljujući novim televizijskim pravima, plate su dostigle istorijske maksimume, ali ključnu razliku između "bogatih" i "prebogatih" i dalje prave ugovori van terena.

Najbolji košarkaš današnjice zauzima 9. mesto na listi najplaćenijih, sa ukupnom zaradom od 64,2 miliona dolara u ovoj sezoni.

Dominacija na parketu, skromnost van njega

Ono što Jokića izdvaja od ostalih zvezda jeste odnos plate i sponzorskih ugovora. Sa platom od 55,2 miliona dolara, on je u samom vrhu lige po primanjima od kluba (Denver Nagetsa), što jasno oslikava njegovu MVP vrednost.

Međutim, pošto je Nikola poznat po svom povučenom načinu života, od sponzora zarađuje "svega" devet miliona dolara, što je najmanji iznos među prvih deset na listi. Poređenja radi, Lebron Džejms od sponzora inkasira neverovatnih 80 miliona!

LISTA: TOP 10 najplaćenijih NBA zvezda (sezona 2025/26)

1. Lebron Džejms (LA Lejkers) – 132,6M dolara (Plata: 52,6M | Sponzori: 80M)

2. Stefen Kari (Golden Stejt) – 109,6M (Plata: 59,6M | Sponzori: 50M)

3. Kevin Durent (Finiks) – 103,3M (Plata: 53,3M | Sponzori: 50M)

4. Janis Adetokunbo (Milvoki) – 99,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 45M)

5. Džejson Tejtum (Boston) – 72,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 18M)

6. Entoni Edvards (Minesota) – 65,6M (Plata: 45,6M | Sponzori: 20M)

7. Džoel Embid (Filadelfija) – 65,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 10M)

8. Džimi Batler (Majami) – 65,1M (Plata: 54,1M | Sponzori: 11M)

9. Nikola Jokić (Denver) – 64,2M (Plata: 55,2M | Sponzori: 9M)

10. Devin Buker (Finiks) – 63,1M (Plata: 53,1M | Sponzori: 10M)

Mlade zvezde "grizu" na marketingu

Interesantno je da su mlade zvezde poput Entonija Edvardsa već uspele da privuku ogromne sponzorske ugovore (20 miliona dolara), što ih je poguralo ispred Jokića i Embida na ukupnoj listi, iako su im plate u klubovima manje.

Ipak, to što Jokić drži 9. mesto isključivo zahvaljujući svojoj igri, samo potvrđuje njegovu čistu košarkašku dominaciju. Dok on ispisuje istoriju na parketu, "rupa" u marketinškom delu ga nimalo ne brine – on ostaje fokusiran na ono u čemu je najbolji.

Autor: D.S.