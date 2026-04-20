Sara u šampionskom stilu započela Svetski kup u Brazilu

Zlatan početak najbolje bokserke Srbije, 21-godišnje Sare Ćirković na početku Svetskog kupa u organizaciji World Boxing-a koji je današnjim borbama startovao u brazilskom gradu Foz do Iguasu.

U prvom kolu ovog prestižnog i po kvalitetu takmičarki turnira koji se možete vrednovati kao Prvenstvo sveta, zlatna devojka srpskog boksa Ćirkovićeva u kategoriji do 54 kg salvadala je Argentinku Melani Martinez 5:0 i pokazala da sa razlogom nosi lentu prve bokserke na svetskoj rang listi.

Sara Ćirković će u osmini finala boksovati protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus, u sredu 22. aprila. Obe rivalke se odlično poznaju s obzirom na to da su tokom kampa u Foz do Iguasu već sparingovale.

Ovaj Svetski kup nosi ogroman značaj – ne samo zbog medalja, već i zbog bodova za rang listu World Boxing, koja će igrati ključnu ulogu u određivanju nosilaca na najvećim takmičenjima, uključujući i Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028.

Druga predstavnica Srbije na Svetskom kupu u Brazilu koji se održava pod ingerencijom World Boxinga Kristina Kuluhova u sredu ulazi u borbu u lakoj kategoriji (do 60 kg), gde će na startu odmeriti snage sa Japankom Ajakom Taguči.

Turnir u Brazilu okuplja čak 342 takmičara iz 47 zemalja, što jasno govori o težini izazova, ali i prestižu koji donosi medalja sa ovog takmičenja. Finalne borbe zakazane su za 25. april.

Pred Srbijom su dani velikih borbi, mogućih revanša i prilika za istoriju. Ring u Brazilu je spreman kao i naše šampionke koje će da pokažu sav svoj raskošni talenat, umeće i kvalitet do kojeg su došle velikim i nepresušnim radom, disciplinom i zalaganjem.

Autor: Marija Radić