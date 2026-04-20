DŽAJIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU: Srbija gradi fudbalski sistem budućnosti! Predsednik FSS priznao neuspeh, pa otkrio plan za A tim

U Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi održana je peta redovna sednica Skupštine Fudbalskog saveza Srbije, kojom je predsedavao Dragan Džajić. Pred 65 delegata i predstavnicima FIFA i UEFA, prvi čovek srpskog fudbala izneo je detaljan plan reformi, ali se i kritički osvrnuo na rezultate seniorske reprezentacije.

Džajić je naglasio da se pravi rezultati ne grade preko noći, već kroz jasnu strategiju i kontinuitet koji je obeležio prethodni period.

Povezivanje svih selekcija: Paunović kao ključna figura

Jedan od najvažnijih iskoraka, prema rečima predsednika FSS, jeste uspostavljanje sistema koji prati igrača od najmlađih dana do seniorskog dresa.

- Napravljen je važan iskorak u povezivanju svih reprezentativnih selekcija. Dolaskom Veljka Paunovića na mesto selektora "A" tima uspostavljena je jasna koordinacija sa svim mlađim kategorijama. Želimo da svaki talenat ima jasan put i dugoročnu perspektivu - istakao je Džajić.

Priznanje neuspeha: "Morali smo u baraž"

Iako je pohvalio omladince (plasman na EP) i kadete (plasman na SP), Džajić je bio direktan kada je u pitanju najjači tim Srbije.

- Činjenicu da se seniorska reprezentacija nije plasirala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo smatram neuspehom. Morali smo da izborimo najmanje baraž. Ipak, gledamo napred i uradićemo sve da Srbija bude na mestu koje joj pripada - poručio je predsednik.

Infrastruktura i reforma takmičenja

Džajić je podsetio da je u toku najveći infrastrukturni ciklus u istoriji domaćeg fudbala, ali i da su reforme takmičarskog sistema i sudijske organizacije prioritet.

Novi standardi: Veća transparentnost i jasni kriterijumi rada u sudijskoj organizaciji.

Konkurentnost: Cilj je podizanje kvaliteta domaćih igrača kroz jaču ligu.

- Naš cilj nije kratkoročan rezultat, već stabilan i održiv razvoj - zaključio je Džajić, uz uverenje da će uz jedinstvo srpski fudbal biti na ponos svih građana.

Autor: D.S.