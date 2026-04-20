PALA ODLUKA! Karlos Alkaraz najbolji sportista 2025. godine, tu je bio i Novak Đoković kao voditelj!

Izvor: Pink.rs/Kurir

Spektakl u Madridu dobio je svoj epilog! Na glamuroznoj dodeli nagrada Laureus, mladi španski as Karlos Alkaraz zvanično je proglašen za najboljeg sportistu planete za 2025. godinu! Da sve prođe u znaku teniske dominacije, pobrinuo se niko drugi do Novak Đoković, koji je svojim prisustvom uveličao ovaj istorijski trenutak.

Alkaraz je do prestižne "sportske krune" stigao preko neverovatne konkurencije. Iza sebe je ostavio Janika Sinera, Armanda Duplantisa, ali i fudbalske i biciklističke zvezde poput Dembelea i Pogačara.

Šta je sve Karlitos uradio u "godini iz snova":

- Grend slem titule: Pokorio je Pariz (Rolan Garos) i Njujork (US Open)!

- Neverovatna statistika: Odigrao je 80 mečeva, a slavio u čak 71!

- Serija pehara: Roterdam, Monte Karlo, Rim, Kvins, Sinsinati i Tokio – Alkaraz je čistio sve pred sobom!

Iako je Novak bio tu da podrži mlađeg kolegu, jasno je da se u Madridu dogodila smena generacija koja će se dugo pamtiti. Karlos je sada i zvanično na krovu sveta, a "Laureus" statua ide u njegove ruke kao potvrda brutalne dominacije!

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OVO JE MALO KO OČEKIVAO Duplantis najbolji sportista sveta, najveći ikada mu uručio nagradu (VIDEO)

Domaći

Jelena Đoković podelila URNEBESAN SNIMAK zbog kojeg plače od smeha: Ona i Novak u ulozi Ristane i Aranđela! Potpuni HIT! (FOTO+VIDEO)

Ostali sportovi

'NEREALNO JE DA MI TI PREDAJEŠ NAGRADU' MOĆAN GOVOR NOVAKA ĐOKOVIĆA: Vi i ja deci pokazujemo kako treba da se odnosimo u životu

Ostali sportovi

Zašto Karlos Alkaraz ne ume da zadrži žene? 18 meseci bio sam, a onda je posetio psihologa i desilo se ČUDO (FOTO)

Ostali sportovi

ŠOK ODLUKA! Karlos Alkaraz ODUSTAO od još jednog turnira!

Ostali sportovi

Đoković ne igra turnir u Madridu, ali je stigao u Španiju: Srbin dobio i poklon od Reala pred El Klasiko