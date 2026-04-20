PALA ODLUKA! Karlos Alkaraz najbolji sportista 2025. godine, tu je bio i Novak Đoković kao voditelj!

Spektakl u Madridu dobio je svoj epilog! Na glamuroznoj dodeli nagrada Laureus, mladi španski as Karlos Alkaraz zvanično je proglašen za najboljeg sportistu planete za 2025. godinu! Da sve prođe u znaku teniske dominacije, pobrinuo se niko drugi do Novak Đoković, koji je svojim prisustvom uveličao ovaj istorijski trenutak.

Carlos Alcaraz is the Laureus World Sportsman of the Year 🏆#Laureus26 pic.twitter.com/JSqHvfWENV — Laureus (@LaureusSport) 20. април 2026.

Alkaraz je do prestižne "sportske krune" stigao preko neverovatne konkurencije. Iza sebe je ostavio Janika Sinera, Armanda Duplantisa, ali i fudbalske i biciklističke zvezde poput Dembelea i Pogačara.

Šta je sve Karlitos uradio u "godini iz snova":

- Grend slem titule: Pokorio je Pariz (Rolan Garos) i Njujork (US Open)!

- Neverovatna statistika: Odigrao je 80 mečeva, a slavio u čak 71!

- Serija pehara: Roterdam, Monte Karlo, Rim, Kvins, Sinsinati i Tokio – Alkaraz je čistio sve pred sobom!

Iako je Novak bio tu da podrži mlađeg kolegu, jasno je da se u Madridu dogodila smena generacija koja će se dugo pamtiti. Karlos je sada i zvanično na krovu sveta, a "Laureus" statua ide u njegove ruke kao potvrda brutalne dominacije!

Autor: D.S.