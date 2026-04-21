ISPISANA ISTORIJA NBA LIGE! Ovako nešto se nikada pre nije desilo

Izvor: Pink.rs/Kurir

Viktor Vembanjama uradio je nešto što niko pre njega nije uspeo.

Istorija NBA lige je ispisana.

Francuz Viktor Vembanjama dobio je nagradu za najboljeg defanzivca godine i to samo po sebi nije čudno. Vembanjama ima prosek od 3,6 blokada po meču i jako ga je teško zaobići na putu ka košu, te je bilo izvesno da će osvojiti nagradu. Ali...

Viktor Vembanjama je nagradu osvojio jednoglasno - svih 100 novinara koji su učestvovali u glasanju, stavili su njega na prvo mesto, što se nikada pre nije desilo! Sa 500 glasova Francuz je počistio konkurenciju i završio daleko ispred Četa Holmgrena iz Oklahome, Usara Tompsona iz Detroita i Rudija Gobera iz Minesote.

Stvarno - dominantno i istorijski!

