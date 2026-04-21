ISPISANA ISTORIJA NBA LIGE! Ovako nešto se nikada pre nije desilo

Viktor Vembanjama uradio je nešto što niko pre njega nije uspeo.
Istorija NBA lige je ispisana.
Francuz Viktor Vembanjama dobio je nagradu za najboljeg defanzivca godine i to samo po sebi nije čudno. Vembanjama ima prosek od 3,6 blokada po meču i jako ga je teško zaobići na putu ka košu, te je bilo izvesno da će osvojiti nagradu. Ali...
Viktor Vembanjama je nagradu osvojio jednoglasno - svih 100 novinara koji su učestvovali u glasanju, stavili su njega na prvo mesto, što se nikada pre nije desilo! Sa 500 glasova Francuz je počistio konkurenciju i završio daleko ispred Četa Holmgrena iz Oklahome, Usara Tompsona iz Detroita i Rudija Gobera iz Minesote.
Stvarno - dominantno i istorijski!
Victor Wembanyama is the first unanimous Kia NBA Defensive Player of the Year since the award’s inception in 1982-83.— NBA Communications (@NBAPR) 20. април 2026.
The winner was selected by a global media panel of 100 voters.
Autor: S.M.