Košarkaši Denver Nagetsa ispustili su prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa NBA lige, pošto su pred svojim navijačima doživeli poraz od Minesote.
Nikola Jokić prikazao je jednu od najčudnijih partija u sezoni. Prespavao je prvo poluvreme, izdominirao u trećoj četvrtini, a onda se ponovo "ugasio".
Ipak, jedan potez koji je napravio u završnici meča privukao je veliku pažnju.
Odigrali su gosti sjajnu odbranu na najboljem igraču Denvera u poslednjoj deonici, posebno iskusni Rudi Gober, ali u jednoj situaciji Francuz je bio u potpunosti nemoćan.
Iznervirao se Nikola u samoj završnici, zaleteo ka košu protivnika i brutalno zakucao preko Gobera.
Pogledajte kako je to izgledalo:
NIKOLA JOKIC POSTER ON GOBERT— Hoop Central (@TheHoopCentral) 21. април 2026.
NO WAY. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yAltap9fDo
