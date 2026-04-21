Jokić priznao grešku i objasnio šta je uništilo Denver protiv Minesote

Denver Nagetsi poraženi su od Minesota Timbervulfsa u drugom meču serije, čime je rezultat u polufinalu Zapada poravnat.

Nikola Jokić je nakon meča izašao pred medije i vrlo samokritično proanalizirao dešavanja na terenu, priznavši sopstvenu grešku u trenucima kada se meč lomio.

Jedno od ključnih pitanja bilo je zašto je Nikola, u situaciji kada obično rešava napad svojim čuvenim "floterom", odlučio da doda loptu Kristijanu Braunu.

- Mislio sam da je Entoni Edvards iskoračio i skočio ka meni, mislio sam da imam otvoren pas. Ipak, definitivno je trebalo da šutnem taj floter. Imali smo posle toga dva bacanja, pa kraj nije bio toliko loš, ali apsolutno sam morao da uzmem taj šut - počeo je Jokić.

Somborac se osvrnuo i na direktne duele sa Rudijem Goberom, koji mu je zadao dosta muka u ovoj seriji.

- On je sjajan defanzivac. Tera te na teške šuteve, ogroman je, dugačak i može da dohvati loptu iz svakog ugla. Zaista radi odličan posao u odbrani.

Na pitanje o padu u drugoj četvrtini, koju je Minesota dobila rezultatom 39:20, Nikola je upotrebio zanimljivu metaforu o "ispuštanju konopca".

- Ne znam da li smo ispustili konopac. Košarka je igra serija. Mi smo imali našu u prvoj, oni svoju u drugoj četvrtini. To se dešava. Moramo ostati pribrani i ne smemo gubiti ideju vodilju. Jednostavno, nekad promašiš šuteve, a oni su u tom periodu pogađali apsolutno sve.

Jokić je, takođe, precizno locirao problem koji je Denver imao sa rezervistima protivnika.

- Njihova klupa je odigrala jako dobro. Svako ko je ušao sa klupe uradio je nešto pozitivno za njih. Mi smo u prvoj utakmici bili ti koji su stizali i prestizali, sada su oni to uradili nama u drugoj četvrtini. Defanzivno nismo bili na nivou, morali smo mnogo bolje, barem da im otežamo te šuteve - zaključio je centar Denvera.

Za kraj, prokomentarisao je i poslednji napad i odluku Džamala Mareja da šutira dugu dvojku dok je tim jurio zaostatak.

- To su odluke koje se donose u sekundi. Da je pogodio, imali bismo vremena da pravimo faul, možda bi oni promašili bacanje... To je situaciona košarka, nekad pogodiš, nekad ne - jasan je bio aktuelni MVP.

Serija se sada seli u Minesotu, gde će Denver pokušati da vrati brejk i ponovo preuzme kontrolu nad svojom sudbinom.

Autor: S.M.