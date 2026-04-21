Čuveni sportista doživeo nesreću: Imao 2,5 promila alkohola u krvi, helikopterom ga preacili u bolnicu

Proslavljeni slovenački ski skakač i svetski šampion u letovima, Robert Kranjec (44), teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak u mestu Spodnja Lipnica, kod Radovljice, prenose slovenački mediji.

Prema nezvaničnim, ali pouzdanim informacijama portala "Slovenske novice", Kranjec je upravljajući biciklom izgubio kontrolu, prešao u suprotnu kolovoznu traku i udario u ivičnjak, nakon čega je usledio težak pad.

Medicinska ekipa je povređenom sportisti ukazala prvu pomoć na licu mesta, nakon čega je vozilom hitne pomoći prebačen u Opštu bolnicu u Jesenicama. Zbog težine zadobijenih povreda, Kranjec je potom helikopterom Vojske Slovenije transportovan u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani, gde je zadržan na daljem lečenju.

Iako je njegovo zdravstveno stanje u jednom trenutku bilo kritično, poslednje informacije ukazuju na to da se nekadašnji šampion oporavlja.

Istragom je utvrđeno da je Kranjec u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola. Alkotest je pokazao prisustvo od 1,19 miligrama alkohola po litru izdahnutog vazduha, što odgovara koncentraciji od približno 2,5 promila alkohola u krvi.

Policija je protiv Kranjeca pokrenula prekršajni postupak zbog kršenja propisa o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Robert Kranjec je jedan od najuspešnijih slovenačkih sportista svih vremena, osvajač olimpijske medalje i svetski šampion u ski letovima iz 2012. godine. Karijeru je zvanično završio 2019. godine.

