Završeno FIDE Svetsko prvenstvo za mlade u ubrzanom i brzopoteznom šahu! Jorgić: Ponosan sam na sve koji su učestvovali na ovom turniru, i idemo u nove šahovske pobede

U Vrnjačkoj Banji, srpskoj prestonici turizma, na izuzetno posećenoj svečanosti zatvoreno je FIDE Svetsko prvenstvo za mlade u ubrzanom i brzopoteznom u šahu. Podsećamo da je na ovom takmičenju učestvovalo 450 mladih igrača iz 40 nacionalnih federacija.

Šestodnevni takmičarski program završen je dvodnevnim takmičenjem u brzopoteznom šahu u kome su se šahisti takmičili u 11 kola, sa tempom igre 3 minuta za partiju i 2 sekunde za svaki odigran potez.Mladi šahisti takmičili su se u šest starosnih kategorija, kod dečaka i devojčica, a najuspešnija je bila ekipa Rusije sa 15 osvojenih medalja, od kojih 7 zlatnih, 3 srebrne i 5 bronzanih, a zatim mladi šahisti Kazahstana sa 4 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje.

Poseban kuriozitet je da je u grupi juniora do 18 godina trijumfovao jedanaestogodišnji internacionalni majstor Shogdzhiev Roman koji je na taj način nadvisio svoje mnogo starije kolege i po tituli i po starosti.

Za razliku od prva četiri turnira na kojima su šahisti Srbije osvojili ukupno pet medalja , ovoga puta ne možemo se pohvaliti nijednom novom medaljom naših mladih šahista.

Na završnoj svečanosti prilikom dodele pehara, medalja, diploma i nagrada koje je pripremio organizator, Šahovski savez Srbije, prisutnima su se obratili Saša Jevtić, direktor turnira, Ozgur Solakoglu, predstavnik Međunarodne šahovske federacije, zatim Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja, i na samom kraju, Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, koji je zatvorio takmičenje.

Direktor turnira Saša Jevtić u svom obraćanju izrazio je zahvalnost Šahovskom savezu Srbije na poverenju koje mu je ukazano da vodi ovaj veliki i značajan projekat, zatim FIDE i njegovim predstavnicima na pravovremenoj komunikaciji tokom priprema i organizacije turnira, kao i timu arbitara na čelu sa Nenadom Dorićem za profesionalno obavljanje ovog izuzetno odgovornog posla.

Ozgur Solakoglu je u svom izlaganju istakao da smo proteklih dana bili svedoci neverovatnog borbenog duha, kreativnosti i hrabrosti naših mladih igrača koji su pokazali svetu kako izgleda budućnost šaha — brza, neustrašiva i puna strasti.

- Ovo prvenstvo obogatila su dva izuzetna sporedna događaja: Svetsko prvenstvo u brzinskom rešavanju za kadete i omladince i Međunarodno ekipno prvenstvo u brzom šahu za mlade. Oba događaja su postigla veliki uspeh i dodala još više uzbuđenja, timskog duha i inspiracije ovom divnom nedeljom. Našim dobitnicima medalja i nagrada — čestitamo. Vaš trud i posvećenost doveli su vas danas ovde. Nosite svoje medalje ponosno. Svim učesnicima — ne samo šampionima — impresionirali ste nas svojom energijom, fer plejom i ljubavlju prema igri. Svako od vas doprineo je duhu ovog događaja. Takođe želim da izrazim iskrenu zahvalnost Ministarstvu sporta i Opštini Vrnjačka Banja za njihovu snažnu podršku i saradnju. Njihova posvećenost učinila je ovo prvenstvo i njegove sporedne događaje zaista izuzetnim, porucio je Solakoglu.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović čestitao je pobednicima i svima koji su učestvovali na ovom turniru, i dodao da se nada da su svi pored takmičarskog dela uživali i proveli lepe dane u Vrnjačkoj Banji.

- Nadam se da ćete poneti lepe uspomene iz našeg mesta i da ćete se u budućnosti vratiti ponovo, ne samo kao takmičari, već i gosti. Hvala Šahovskom savezu Srbije i gospodinu Jorgiću što je doneo odluku da Vrnjačka Banja ponovo bude domaćin jednog ovakvog takmičenja, rekao je Đurović.

Predsednik Šahovskog saveza Srbije, Andrija Jorgić proglasio je ovo takmičenje završenim i zahvalio svima na učešću.

- Čestitam svim pobednicima i dobitnicima, a onima koji nisu slavili ovih dana, slaviće neki drugi put. Želim Vam svima srećan put sa željom da se što pre vratite i da se družimo ponovo. Ponosan sam na sve koji su učestvovali na ovom turniru, i idemo u nove šahovske pobede, poručio je Jorgić.

Pehare i medalje pobednicima dodelili su i Vadim Tsypin, zamenik glavnog sudije, kao i Đorđe Rašić, generalni menadžer Zepter Srbija.

