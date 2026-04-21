PIONIRKE KŽK PARTIZAN 1953 – ŠAMPIONKE WABA LIGE! Generacija koja je tek zakoračila na regionalnu scenu pokazala da pripada vrhu

Pionirke KŽK Partizan 1953 osvojile su šampionsku titulu Waba lige 2025/26. savladavši ekipu Janine rezultatom 51:46, nakon izuzetno borbene i neizvesne finalne utakmice.

Ovo zlato ima posebnu težinu- prvo učešće ove generacije u WABA ligi, prva sezona i odmah titula. Generacija koja je tek zakoračila na regionalnu scenu već sada je pokazala da pripada vrhu. Samo nedelju dana ranije, iste devojčice osvojile su i Kvalitetnu ligu Beograda, potvrđujući kontinuitet, karakter i pobednički mentalitet.

Kapiten Nina Bodrožić predvodi ovu zlatnu generaciju koja već sada pokazuje karakter šampiona. Lea Dolovac i Nina Bodrožić su odabrane u prvoj petorci Finala Four-a Waba lige 2025/26.

Ovaj uspeh nije slučajnost, već rezultat jasno postavljenog sistema i dugoročnog rada kluba, sa fokusom na razvoj dece i mladih kao osnove za buduće seniorske selekcije. Upravo iz mlađih selekcija gradi se sistem koji ima za cilj dugoročnu stabilnost i vrhunske rezultate KŽK Partizan 1953.



Velike zasluge pripadaju trenerima Nikoli Dmitroviću i Marku Popadiću, sportskoj direktorki Bojani Janković, kao i direktoru Srbobranu Filipoviću i predsedniku Stevici Kujundžiću, koji su svojim radom i posvećenošću dali snažan doprinos razvoju ove generacije

„Izuzetno sam ponosan na ovu generaciju i stručni štab kluba koji su ostvarili veliki uspeh. Naš cilj od početka bio je jasan – fokus na deci i mlađim kategorijama kao temelj budućnosti KŽK Partizan 1953.

Prvo učešće u WABA ligi i odmah zlato nije slučajnost, već potvrda svakodnevnog rada, discipline i vere u ono što gradimo.Ovo je generacija koja već sada pokazuje snagu, karakter i potencijal za najviši nivo i to je ono što nas najviše raduje.“

KŽK Partizan 1953 nastoji da gradi svoje seniorske timove kroz sopstveni sistem mlađih kategorija, jer verujemo da se pravi šampioni i najjači klupski identitet stvaraju od dece koja prolaze ceo sistem rada, odrastaju u Partizanu i sa punom pripadnošću i karakterom se bore za svoj klub.

Ovaj uspeh potvrđuje da klub već sada ostvaruje jasno zacrtane ciljeve, gradi prepoznatljiv sistem i dosledno sprovodi višegodišnju strategiju razvoja.

Ovo je tek početak. Naš cilj je jasan i ambiciozan – da ovakvi trenuci, ovakvi trofeji i ovakve generacije postanu standard za KŽK Partizan 1953.“

Autor: S.M.