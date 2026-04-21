LEGENDARNI SRBIN JEDINI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA VATERPOLO SAVEZA! Evo kada se očekuje da preuzme najvažniju funkciju

Aktuelni predsednik vaterpolo kluba Novi Beograd i bivši reprezentativac Srbije Slobodan Soro biće jedini kandidat za novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije.

Ovu informaciju je preneo savez.

Izborna sednica Vaterpolo savez Srbije biće održana 29. aprila u 13 časova u Hotel N u Beogradu.

Na sednici će biti izabrani predsednik Vaterpolo saveza Srbije i predsednik Skupštine za naredni četvorogodišnji mandat.

Za predsednika Skupštine kandidovan je Marko Avramović, sadašnji generalni sekretar Udruženja vaterpolo trenera Srbije i takođe nekadašnji reprezentativac.

Autor: D.Bošković