LEGENDARNI SRBIN JEDINI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA VATERPOLO SAVEZA! Evo kada se očekuje da preuzme najvažniju funkciju

Aktuelni predsednik vaterpolo kluba Novi Beograd i bivši reprezentativac Srbije Slobodan Soro biće jedini kandidat za novog predsednika Vaterpolo saveza Srbije.

Ovu informaciju je preneo savez.

Izborna sednica Vaterpolo savez Srbije biće održana 29. aprila u 13 časova u Hotel N u Beogradu.

Na sednici će biti izabrani predsednik Vaterpolo saveza Srbije i predsednik Skupštine za naredni četvorogodišnji mandat.

Za predsednika Skupštine kandidovan je Marko Avramović, sadašnji generalni sekretar Udruženja vaterpolo trenera Srbije i takođe nekadašnji reprezentativac.

POVEZANE VESTI

Fudbal

VREME JE ZA NOVU FUNKCIJU: Marko Pantelić kandidat za potpredsednika Herte

Ostali sportovi

ANDRIJA JORGIĆ JEDINI KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA ŠS SRBIJE

Ostali sportovi

Branković dobio podršku Koua i Karamarinova za predsednika Srpskog atletskog saveza

Ostali sportovi

JEDNOGLASNO: Andrija Jorgić izabran za predsednika Šahovskog saveza Srbije

Ostali sportovi

Delfini u Parizu brane zlato iz Tokija! Vaterpolisti Srbije otputovali na OI

Ostali sportovi

KAKVA ČAST ZA SRBINA: Dušan Mandić kandidat za najboljeg vaterpolistu Evrope