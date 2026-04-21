NIŠ JE CENTAR SRPSKE ODBOJKE: Počelo Državno prvenstvo za osnovce – više od 350 đaka juriša na TITULU ŠAMPIONA! (FOTO)

Hala „Čair“ i Osnovna škola „Miroslav Antić“ u Nišu danas su postale poprište borbe najboljih mladih odbojkaša Srbije. Više od 350 učenika i učenica iz svih krajeva zemlje okupilo se na Državnom školskom prvenstvu, koje će trajati do 24. aprila, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije.

Za titulu državnog prvaka bori se ukupno 32 ekipe (16 u ženskoj i 16 u muškoj konkurenciji), a već prvog dana takmičenja u Nišu viđena je neverovatna energija i borbenost koja parira profesionalnim mečevima.

Predsednik Saveza za školski sport Srbije, legendarni Željko Tanasković, poručio je da je Niš grad sporta sa sjajnom tradicijom.

– Posebno nas raduje veliki broj učenika i timski duh koji se već vidi na terenu. Ovakva takmičenja su prilika da deca steknu samopouzdanje, druže se i zavole sport, što je naš najvažniji cilj – istakao je Tanasković.

Legende uz mlade nade

Otvaranju su prisustvovala velika imena srpskog sporta, uključujući proslavljenu strelkinju Andreu Arsović, rukometnu legendu Nedeljka Jovanovića, kao i gradskog većnika za sport Milana Milanova. Njihovo prisustvo dalo je dodatni vetar u leđa mladim odbojkašima koji kroz školski sport prave svoje prve ozbiljne korake.

Pratite mečeve UŽIVO

Za sve koji nisu u Nišu, organizatori su obezbedili direktan prenos svih utakmica putem zvaničnog YouTube kanala Saveza za školski sport Srbije.



Autor: D.S.