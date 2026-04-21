BORBA ZA TITULU I EVROPU SE NASTAVLJA: Zvezda gostuje u Pančevu, derbi kola u Novom Sadu – EVO kompletnog rasporeda Superlige!

Fudbalska groznica se nastavlja! U naredna dva dana očekuju nas mečevi 32. kola Superlige Srbije, odnosno drugog kola plej-ofa i plej-auta. Dok Crvena zvezda grabi ka novoj tituli na gostovanju Železničaru, u Novom Sadu nas očekuje pravi spektakl u duelu Vojvodine i Partizana.

Raspored Plej-ofa (Sreda, 22. april):

Sreda donosi četiri izuzetno uzbudljiva duela u kojima se lome koplja za vrh tabele:

Vojvodina – Partizan (17:00h) – Direktan okršaj za evropske vize u Novom Sadu.

Radnik – Novi Pazar (17:00h) – Borba za bodove u Surdulici.

OFK Beograd – Čukarički (18:30h) – Gradski derbi na Karaburmi.

Železničar – Crvena zvezda (19:00h) – Šampion gostuje zahuktalim Pančevcima.

Tabela Plej-ofa: Crvena zvezda 78, Partizan 64, Vojvodina 62, Železničar 51, Novi Pazar 47, OFK Beograd 43, Čukarički 41, Radnik 40.

Raspored Plej-auta (Četvrtak, 23. april):

U četvrtak je fokus na borbi za opstanak i stabilizaciju u sredini tabele:

Radnički Niš – Javor (16:00h)

Napredak – IMT (18:00h)

Mladost – Radnički Kragujevac (20:00h)

Spartak – TSC (20:00h)

Tabela Plej-auta: IMT 38, Radnički Kragujevac 37, TSC 37, Javor 37, Radnički Niš 34, Mladost 33, Spartak 21, Napredak 14.





Autor: D.S.