BORBA ZA TITULU I EVROPU SE NASTAVLJA: Zvezda gostuje u Pančevu, derbi kola u Novom Sadu – EVO kompletnog rasporeda Superlige!

Fudbalska groznica se nastavlja! U naredna dva dana očekuju nas mečevi 32. kola Superlige Srbije, odnosno drugog kola plej-ofa i plej-auta. Dok Crvena zvezda grabi ka novoj tituli na gostovanju Železničaru, u Novom Sadu nas očekuje pravi spektakl u duelu Vojvodine i Partizana.
Raspored Plej-ofa (Sreda, 22. april):
Sreda donosi četiri izuzetno uzbudljiva duela u kojima se lome koplja za vrh tabele:
Vojvodina – Partizan (17:00h) – Direktan okršaj za evropske vize u Novom Sadu.
Radnik – Novi Pazar (17:00h) – Borba za bodove u Surdulici.
OFK Beograd – Čukarički (18:30h) – Gradski derbi na Karaburmi.
Železničar – Crvena zvezda (19:00h) – Šampion gostuje zahuktalim Pančevcima.
Tabela Plej-ofa: Crvena zvezda 78, Partizan 64, Vojvodina 62, Železničar 51, Novi Pazar 47, OFK Beograd 43, Čukarički 41, Radnik 40.
Raspored Plej-auta (Četvrtak, 23. april):
U četvrtak je fokus na borbi za opstanak i stabilizaciju u sredini tabele:
Radnički Niš – Javor (16:00h)
Napredak – IMT (18:00h)
Mladost – Radnički Kragujevac (20:00h)
Spartak – TSC (20:00h)
Tabela Plej-auta: IMT 38, Radnički Kragujevac 37, TSC 37, Javor 37, Radnički Niš 34, Mladost 33, Spartak 21, Napredak 14.
Autor: D.S.