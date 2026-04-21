ZVEZDA SUTRA OVERAVA TITULU U PANČEVU! Stanković jasan pred Železničar: Matematika je prosta, znamo naš cilj!

Crvena zvezda sutra od 19 časova gostuje ekipi Železničara u Pančevu, a pobeda u ovom meču 32. kola Superlige Srbije donela bi crveno-belima novu šampionsku titulu. Trener Dejan Stanković ističe da ekipu ne opterećuje matematika, ali da maksimalno poštuju rivala koji igra "izvanredan fudbal".

Ključne poruke Dejana Stankovića o borbi za titulu

"Matematika je prosta i jednostavna. Mi se bavimo samo nama, jer sve zavisi od nas. Pobeda donosi tri boda i titulu. Ako se desi sutra – super, ako ne, idemo utakmicu po utakmicu. Čeka nas i 'večiti' derbi, biće lepih mečeva do kraja."

O Železničaru i veštačkoj travi:

"Železničar sa Kokovićem igra izvanredan fudbal, to nije iznenađenje već sistemski rad. Morate biti budni svih 90 minuta. Što se podloge tiče, nismo trenirali na veštačkoj travi. Bolje je da se adaptiraš na zagrevanju nego da razmišljaš o tome kako lopta odskače."

O stanju u ekipi (Katai i Ivanić):

Aleksandar Katai: "On je lider i kapiten, primer mladima. Bitno mi je da prenosi pozitivnu energiju, on je veliko ime za našu istoriju."

Mirko Ivanić: "Oporavak ide po planu. Nadam se da će odigrati barem dve utakmice do kraja sezone kako bi otišao na odmor sa pozitivnim mislima."



Autor: D.S.