KRAJ SEZONE U EVROLIGI: Košarkaši Crvene zvezde izgubili od Barselone

Košarkaši Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u finale plej-ina Evrolige, pošto su večeras u gostima poraženi od Barselone rezultatom 80:72 (29:21, 18:12, 16:18, 17:21).

Košarkaši Zvezde su večerašnjim porazom od Barselone u prvom kolu plej-ina završili sezonu u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 19 poena. U timu Barselone najbolji su bili Kevin Panter i Vil Klajburn, koji su postigli po 22 poena.

Košarkaši Barselone će u petak u gostima u finalu plej-ina igrati za plasman u četvrtfinale plej-ofa protiv ekipe Monaka.

