'NE MOGU DA BUDEM RAZOČARAN' Obradović posle poraza: Barselona zaslužila pobedu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras da je Barselona zasluženo pobedila i naveo da uprkos eliminaciji "crveno-belih" u plej-inu Evrolige nije razočaran.

Košarkaši Crvene zvezde su završili sezonu u Evroligi, pošto su večeras u gostima u prvoj utakmici plej-ina poraženi od Barselone rezultatom 80:72.

"Barselona je zaslužila pobedu, bila je bolja. Ovaj tim ima više iskustva za ovakav meč od nas. U delovima meča su nam nedostajali detalji, nismo zagrađivali dobro. Vil Klajburn je na početku bio odlučujući faktor i sa skokovima", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

"Ne mogu da budem razočaran. Možda smo mogli da dobijemo neke mečeve, ali kako igramo najkompetitivniju Evroligu ikada, ne možemo da računamo na sve pobede. Igrali smo sa boljim timom, dobili su nas tri puta i to nije slučajno. Ne znam kako bi bilo da smo imali domaći teren. Ali to nije za mene razočaranje", dodao je trener Crvene zvezde.

Košarkaši Zvezde Ognjen Dobrić i Stefan Miljenović večeras nisu ulazili u igru.

"Ništa sa Dobrićem se nije desilo, taktička odluka", objasnio je Obradović.

On je odgovorio i na pitanje da li je umor uticao na igru Crvene zvezde.

"Verovatno ima i toga. Nije bila laka utakmica... Želiš da pobediš... Mislim da u velikim utakmicama ne smeš da imaš izgovor umora ili fokusa ili posvećenosti. Hteli smo u drugom poluvremenu, tu smo se približili i momci su dali sve od sebe, ali nije to bilo dovoljno", zaključio je Obradović.

Košarkaši Barselone će u petak u gostima u finalu plej-ina igrati za plasman u četvrtfinale plej-ofa protiv ekipe Monaka. Pobednik duela između Barselone i Monaka igraće u četvrtfinalu plej-ofa Evrolige protiv Olimpijakosa.

Autor: Marija Radić