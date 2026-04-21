BURNO NA SUĐENJU POVODOM SMRTI MARADONE: Ćerka slavnog fudbalera kritikovala lekara - preti mu od 8 do 25 godina zatvora

Izvor: Pink.rs/Kurir

Jedna od ćerki Dijega Maradone kritikovala je danas tokom suđenja za nemar neurohirurga Leopolda Lukea, koji je u vreme smrti bio lični lekar čuvenog argentinskog fudbalera.

Đanina Maradona svedočila je danas pred sudom u gradu San Isidro, na suđenju sedam medicinskih stručnjaka optuženih za nemar u vezi sa smrću njenog oca 2020. godine.

"Čula sam na televiziji da je rekao da nije bio njegov lekar i veoma me ljuti što neće da preuzme odgovornost", rekla je ona.

Njima se drugi put sudi, pošto je prošlog maja sud proglasio poništenje suđenja, nakon što je jedna od tri sudija Hulijeta Makintak podnela ostavku zbog kritika u vezi sa učešćem u dokumentarcu o tom slučaju.

U slučaju nemara Maradonin medicinski tim optužen je da mu nije pružio adekvatnu negu u nedeljama koje su prethodile njegovoj smrti.

Legendarni argentinski reprezentativac umro je 25. novembra 2020. godine u 60. godini zbog zastoja rada srca u svojoj kući u Tigreu u blizini Buenos Ajresa, dok se oporavio od operacije krvnog ugruška u mozgu.

Optuženi su odbacili sve optužbe, a ako budu osuđeni za ubistvo sa mogućim umišljaljem suočiće se sa kaznom zatvora od osam do 25 godina.

Maradonina ćerka rekla je da su Luke, psihijatar Agustina Kosahov i psiholog Karlos Dijas bili odgovorni za Maradonino zdravlje i kućnu izolaciju gde se, kako je navela, njegovo zdravlje pogoršavalo iz dana u dan, a da ga očigledno niko nije lečio.

"Verovala sam tim ljudima, koji su manipulisali nama i ostavili mog sina bez deke", dodala je ona.

Lukeovi advokati tvrde da su Đanina Maradona i njena sestra Dalma bile odgovorne za to što nisu delovale potrebnom brzinom kako bi se brinule o svom ocu tokom dugog procesa pogoršanja njegovog zdravlja.

pročitajte još

'NE MOGU DA BUDEM RAZOČARAN' Obradović posle poraza: Barselona zaslužila pobedu

POVEZANE VESTI

Fudbal

'BIO JE MRTAV VIŠE OD DVA SATA' Šok svedočenja na suđenju za UBISTVO Maradone

Fudbal

DRAMA U SUDNICI! Tužilac podigao fotografiju i zagrmeo - 'Ovako je umro Maradona!' Čerke slavnog Argentinca briznule u plač!

Fudbal

Šok na suđenju za ubistvo Maradone! Svedoci tvrde: U njegovoj sobi nije bilo medicinskih uređaja

Fudbal

ŠOK! OBRT U SLUČAJU SMRTI DIJEGA MARADONE: Sud doneo kontroverznu odluku i izazvao potres u Argentini

Svet

NAKON SMRTI MARADONE PAPA FRANJA JE URADIO JEDNU STVAR! Bio je Dijegov veliki prijatelj! I sam je želeo da igra fudbal, ali...

Fudbal

Skandal na suđenju za smrt Maradone: Šalila se da je imala polne odnose sa Dijegom pre njegove smrti