STRAVIČAN PAD VEMBANJAME! Jeziva scena u drugoj utakmici plej-ofa: Francuz udario glavom o parket i doživeo potres mozga! (VIDEO)

Užasna scena na utakmici San Antonio - Portland.

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obeležila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.

Victor Wembanyama takes a hard fall & hits his head on the court.



Hope he is OK. 🙏 pic.twitter.com/KYnjeRae2C — Hoop Central (@TheHoopCentral) 22. април 2026.

U drugoj deonici meča, posle duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket. Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Sparsi su ubrzo obavestili javnost da je primenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren. Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja.

Autor: D.Bošković