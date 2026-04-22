STRAVIČAN PAD VEMBANJAME! Jeziva scena u drugoj utakmici plej-ofa: Francuz udario glavom o parket i doživeo potres mozga! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Užasna scena na utakmici San Antonio - Portland.

Košarkaši Portlanda savladali su San Antonio Sparse rezultatom 106:103 i izjednačili na 1:1 u seriji plej-ofa Zapadne konferencije, a utakmicu je obeležila teška povreda prve zvezde Sparsa - Viktora Vembanjame.

U drugoj deonici meča, posle duela sa Džruom Holedejom Francuz je pao i snažno glavom udario o parket. Trebalo mu je 30-ak sekundi da se pridigne u sedeći položaj, a gotovo čitav minut da ustane. Nakon toga je otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Sparsi su ubrzo obavestili javnost da je primenjen takozvani "protokol prilikom potresa mozga" (set medicinskih pravila koja se primenjuju kada igrač dobije udarac u glavu) i da se više neće vraćati na teren. Dijagnostifikovan mu je potres mozga, što znači da mu predstoji minimum 48 sati mirovanja.

Autor: D.Bošković

