BIVŠEM IGRAČU PARTIZANA IZGORELA KUĆA: Tokom korone jedva je ostao živ, sad ga snašla nova nesreća

Veliki požar napravio veliku štetu u domu nekadašnjeg igrača crno-belih

Ogromna nedaća zadesila je bivšeg igrača FK Partizan Zvonka Popovića, kojem je 19. aprila izgorela kuća.

Glavni krivac za nesreću je požar, a Zvonko Popović je sa porodicom ostao bez krova nad glavom.



Prema nepotvrđenim informacijama požar u Popovićevoj kući u Krupnju desio se tokom noći, a dim je probudio nesrećnog fudbalera i njegovu suprugu. Samo zahvaljujući pukoj sreći njih dvoje su ostali u životu.

Informaciju da je Zvonku Popoviću izgorela kuća počeli su putem društvenih mreža, uz fotografije sa lica mesta, da šire fudbaleri Partizana, apelujući za pomoć.



" Bivšem igraču i treneru Partizana, Zvonku Popoviću, izgorela je kuća. Mole se svi navijači da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu donacijom.

Zvonko Popović

NLB Komercijalna banka

Br. računa: 205900100704904717

Tokom korona virusa Zvonko Popović jedva je ostao živ, jer je bio teško bolestan. Bio je zbrinut u Zemunskoj bolnici, ukupno 13 dana, od toga je osam bio u kritičnom stanju.

Pet godina prvotimac crno-belih

Zvonko Popović rođen je u Krupnju 24. decembra 1961. godine. Ponikao je u lokalnom Rađevcu, odakle je sa 19 godina došao u Humsku. Crno-beli dres nosio je od 1980. do 1985. godine. Igrao je kao defanzivac, a za Partizan upisao je 52 utakmice i dao jedan gol.

Posle Partizana Zvonko Popović igrao je u Grčkoj za Panseraikos, zatim Budućnost, Vojvodinu, te francuske klubove Anže i Perpinjan, gde je i okončao fudbalsku karijeru 1990. godine. Kao trener radio je u mlađim kategorijama Teleoptika i Partizana, u periodu od 1998. do 2011. godine.

Autor: D.Bošković