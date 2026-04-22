BOSANSKI TENISER SE UMALO POTUKAO USRED MEČA: Navijač ga nazvao idiotom zbog poteza, usledila je velika gužva (VIDEO)

Jedna nesvakidašnja situacija desila se na meču Nermina Fatića, bosanskohercegovačkog tenisera koji je zbog dobacivanja iz publike umalo ušao u fizički obračun na Čelendžeru u Rimu.

Naime, Fatića je nakon jednog lošeg poteza jedan od gledalaca veoma glasno nazvao idiotom u susretu sa Hsin Čun Cengom, našta ovaj nije ostao imun, te je krenuo ka ogradi u nameri da razreši ovaj momenat.

Tu je počelo razvajanje, iako je gužva trajala prilično dugo, a sudija u stolici je pozivao Nermina da se smiri i da pokuša da nastavi sa igrom.

Na kraju, Fatić je slavio sa 6:4, 6:4 i prošao u osminu finala.

- Idiote, šta misliš da si u svojoj kući? - dobacio je jedan do gledatelja Fatiću.

Nije Italijan očekivao da će ga Bosanac razumeti, pa se zadesila i sreća da je sve završeno samo na raspravi.

Nerman Fatic nearly gets into a fight with one of the spectators at the Rome Challenger tournament.



He lost the point vs Chun-Hsin Tseng and smashed a ball away.



One of the spectators said something to him and Fatic went to confront him twice.



Umpire had to intervene.… pic.twitter.com/Tm5bi4CfZ3 — edgeAI (@edgeAIapp) 21. април 2026.

Autor: Iva Besarabić