BOSANSKI TENISER SE UMALO POTUKAO USRED MEČA: Navijač ga nazvao idiotom zbog poteza, usledila je velika gužva (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com/hansmarkutt ||

Jedna nesvakidašnja situacija desila se na meču Nermina Fatića, bosanskohercegovačkog tenisera koji je zbog dobacivanja iz publike umalo ušao u fizički obračun na Čelendžeru u Rimu.

Naime, Fatića je nakon jednog lošeg poteza jedan od gledalaca veoma glasno nazvao idiotom u susretu sa Hsin Čun Cengom, našta ovaj nije ostao imun, te je krenuo ka ogradi u nameri da razreši ovaj momenat.

Tu je počelo razvajanje, iako je gužva trajala prilično dugo, a sudija u stolici je pozivao Nermina da se smiri i da pokuša da nastavi sa igrom.

Na kraju, Fatić je slavio sa 6:4, 6:4 i prošao u osminu finala.

- Idiote, šta misliš da si u svojoj kući? - dobacio je jedan do gledatelja Fatiću.

Nije Italijan očekivao da će ga Bosanac razumeti, pa se zadesila i sreća da je sve završeno samo na raspravi.

Autor: Iva Besarabić

