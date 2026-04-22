'VIDIM DA PUT NIJE ČIST...' Mika Murinen se javio, poslao poruku navijačima Partizana?!

Košarkaši Partizana su završili takmičenje u Evroligi, na kraju sa zadovoljavajućim učinkom u odnosu na sve ono što se dešavalo u crno-belom taboru od početka veoma turbulentne sezone za Parni valjak. Ostlao je da se odigraju finiš ABA lige i Košarkaška liga Srbije, a posle toga počeće remont ekipe.

Več je ozvaničen povratak Žofrija Lovernja, od kojeg se ne očekuje da bude nosilac tima, ali da će i te kako doprineti ekipi koja će morati da se promeni iz korena, kako bi već naredne sezone mogla da ponovo bude konkurent za plasman u plej-of Evrolige.

Izvesno je i da će neki košarkaši napustiti tim, a među njima je zasigurno i Mika Murinen. Finac nije dobio možda priliku kakva se očekivala, međutim, isto tako on sam nije pokazao apsolutno ništa kako bi rukovodstvo Partizana razmislilo o nastavku saradnje. Deluje da će sve to biti na obostrano zadovoljstvo.

On je u proteklom periodu nastupao u SAD na "Nike Hoop Summit" u Portlandu, gde je privkuao ogromnu pažnju, da bi se danas oglasio i napisao zagonetnu rečenicu:

- Vidim da put nije čist, ne razmišljam o tome da se vraćam unazad - napisao je Murinen.

Autor: Iva Besarabić