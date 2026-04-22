Međunarodna biciklistička trka Beograd-Banjaluka startovala je danas sa Savskog trga u Beogradu.

Početak trke proglasio je gradski sekretar Beograda za sport i omladinu Nikola Penić.

Prvi deo današnje etape voziće se od Beograda do Požarevca, a nakon toga će se od 17.30 sati u drugom delu voziti kružna trka u Velikom Gradištu.

Direktor trke Vladimir Kuvalja izjavio je za Tanjug da je na startu 20. izdanja trke Beograd-Banjaluka prijavljeno 175 biciklista iz 25 ekipa i 35 država.

"Prva etapa od Beograda do Požarevca duga je 90 kilometara i prošle godine je bila najbrža etapa na svetu. Očekujemo da opet bude brza, sigurno da će biciklisti želeti da obore taj rekord. Želim da sve protekne sigurno, da svi dođu na cilj bez velikih povreda, a onda nas popodne čeka trka u Velikom Gradištu", rekao je Kuvalja.

On je naveo da je ponosan što se trka Beograd-Banjaluka održava 20. put po redu i dodao da ima obavezu da se ona nastavi i u narednim godinama.

"Prvih par izdanja nismo ni znali da li će se trka ponovo održati. Nastavili smo ovaj put uz podršku istitucija, gradova i opština kroz koje trka prolazi. Trka će se održavati dok god bude trajala podrška institucija i naroda. Očekujemo da se jednog dana pojavimo i uživo u prenosu na Eurosportu", poručio je Kuvalja.

Druga etapa trke Beograd-Banjaluka voziće se sutra od Obrenovca do Zvornika, treća će biti 24. aprila od Bratunca do Šehovića, a četvrta, poslednja, 25. aprila, od Prijedora do Doboja, gde će biti kraj trke.



Titulu šampiona trke Beograd-Banjaluka brani srpski biciklista Dušan Rajović.