AKTUELNO

Košarka

'PREDUZEĆEMO ODGOVARAJUĆE KORAKE' Trener Sparsa o JEZIVOJ POVREDI jednog od najboljih košarkaša na svetu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: AP Photo/Eric Gay ||

Trener košarkaša San Antonija Mič Džonson rekao je danas da će taj NBA tim preduzeti sve odgovaraćuje korake nakon što je centar Viktor Vembanjama doživeo potres mozga na utakmici protiv Portlanda.

"Ima potres mozga. On je stavljen u protokol NBA lige. Preduzećemo sve odgovarajuće korake", rekao je Džonson.

San Antonio je prošle noći izgubio od Portlanda sa 106:103, u drugoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige tako da je sada u toj seriji 1:1.

Vembanjama je tokom druge četvrtine doživeo težak pad kada je glavom udario o parket. Ostao je na terenu oko 30 sekundi pre nego što se podigao u sedeći položaj, nakon čega je napustio teren.

Prema smernicama lige, igrač u protokolu za potres mozga mora da miruje najmanje 48 sati, a zatim da ispuni nekoliko kriterijuma pre nego što dobije odobrenje da igra. Igrač mora da prođe neurološko testiranje i da dobije konačno odobrenje timskog lekara u konsultacijama sa direktorom protokola za potres mozga lige.

"Protokol je protokol. Svi ćemo ga pratiti i planirati u skladu sa tim", rekao je trener San Antonija.

Treća utakmica ove serije na programu je u noći između petka i subote u Portlandu, a svako duže odsustvo Vembanjame bio bi veliki udarac za San Antonio.

"Svi ćemo morati da se potrudimo. Znamo šta Vik donosi. To je ogromna praznina koju treba popuniti", rekao je košarkaš San Antonija Devin Vasel.

San Antonio je u plej-ofu prvi put od 2019. godine i pobedio je Portland u prvoj utakmici prvog kola Zapadne konferencije, zahvaljujući i 35 poena Vembanjame.

Vembanjama je juče jednoglasno izabran za najboljeg odbrambenog igrača NBA lige. On je prosečno beležio 25 poena, 11,5 skokova i 3,5 blokade.

Autor: Iva Besarabić

#Denver Nuggets

#Košarka

#MVP

#Viktor Vembanjama

#nba liga

