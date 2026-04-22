Sara Ćirković u četvrtfinalu Svetskog kupa u Brazilu

Najbolja i najtrofejnija srpska bokserka, 21-godišnja Sara Ćirković plasirala se u četvrtfinale Svetskog kupa u organizaciji World Boxing-a koji se održava u brazilskom gradu Foz do Iguasu.

U osmini finala Sara je boksovala protiv domaće predstavnice Tatijane de Žezus, drugog nosioca ovog takmičenja sa kojom je imala priliku i da sparinguje tokom kampa u Foz do Iguasu pre samog dolaska na Svetski kup. Plasman među osam najboljih Ćirkovićeva je izdejstvovala pobedom nad Brazilkom 5:0.

Foto: Foto/BSS

U prvom kolu ovog prestižnog i po kvalitetu takmičarki turnira koji se možete vrednovati kao Prvenstvo sveta, zlatna devojka srpskog boksa Ćirkovićeva u kategoriji do 54 kg salvadala je Argentinku Melani Martinez 5:0 i pokazala da sa razlogom nosi lentu prve bokserke na svetskoj rang listi.

Za plasman u polufinale Sara će se boriti protiv Irkinje Dženifer Lehejn.

Ovaj Svetski kup je takmičenje od velikog značaja i zbog bodova za rang listu World Boxing. Turnir u Brazilu okuplja čak 342 takmičara iz 47 zemalja, što jasno govori o težini izazova, ali i prestižu koji donosi medalja sa ovog takmičenja. Finalne borbe zakazane su za 25. april.

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Sara u šampionskom stilu započela Svetski kup u Brazilu

Ostali sportovi

SRBIJA KREĆE U POHOD NA SVETSKI TRON: Sara Ćirković otvara Svetski kup u Brazilu, Kuluhova je prati!

Ostali sportovi

Srpska bokserka Sara Ćirković na pobedu do plasmana na Olimpijske igre u Parizu

Ostali sportovi

Srpska bokserka Sara Ćirković u drugom kolu SP, Monira Haidari predala meč bez borbe

Ostali sportovi

EKSPRES SARA ĆIRKOVIĆ U ČETVRTFINALU: Naredni meč za osiguranu medalju na Svetskom prvenstvu

Ostali sportovi

VELIKA ŠANSA ZA SRPSKI BOKS: Sara Ćirković na samo dve pobede do plasmana na OI u Parizu