PARTIZAN SAČUVAO DRUGO MESTO NA TABELI: Crno-beli sa igračem manje iščupali bod na 'Karađorđu'

Fudbaleri Partizana i Vojvodine odigrali su bez golova 0:0 (0:0) u meču drugog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Prvo poluvreme nije donelo mnogo uzbuđenja na "Karađorđu", tek nekoliko prilika na obe strane koji nisu završile tamo gde je trebalo - u mreži.

U nastavku igre situacija nije bila ništa bolja. Sem jednog poništenog gola Vojvodine u 64. minutu, oba golmana nisu imala puno posla - Džon Meri jeste zatresao mrežu, ali iz ofsajda.

Od 79. minuta Partizan je bio sa igračem manje na terenu pošto je Vukašin Đurđević zaradio drugi žuti karton, te svojoj ekipi otežao završnicu.

Ipak, tim Srđana Blagojevića uspeo je da odoli svim naletima domaćeg tima i sačuva drugo mesto na tabeli domaćeg prvenstva.

Autor: Iva Besarabić

