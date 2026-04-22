Preminuo fudbaler! Tokom karijere nosio i dres Partizana...

Nekadašnji trener i fudbaler Dragan Popadić preminuo je u 81. godini, ovu vest potvrdila je Mačva iz Šapca.

Igračku karijeru započeo je u lokalnom Partizanu iz Majura, da bi preko omladinske škole Radničkog sa Novog Beograda stigao do seniorskog fudbala.

Najdublji trag je ostavio u Olimpiji iz Ljubljane, za koju je tokom sedamdesetih godina prošlog veka odigrao većinu od svojih 140 nastupa u Prvoj ligi Jugoslavije.

Nastupao je i u klubovima Beneluksa pre nego što je završio igračku karijeru.

Posle igračke, posvetio se trenerskoj karijeri i vodio pomenutu Mačvu.

"Pamtićemo ga kao velikog fudbalskog stručnjaka, ali pre svega kao čoveka koji je ponosno predstavljao svoj grad i klub. Gde god ga je fudbalski put vodio, od Šapca do Afrike, o Mačvi je uvek govorio sa poštovanjem i emocijom", poručio je klub iz Šapca.

