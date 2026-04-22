ŠOK ZA ZVEZDU U PANČEVU! Železničar sprečio crveno-bele da već danas slave titulu – DERBI ODLUČUJE O ŠAMPIONU!

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su nerešeno 2:2 sa Železničarom u Pančevu u okviru 32. kola Superlige Srbije. Iako su crveno-beli u ovaj meč ušli sa namerom da i matematički obezbede devetu uzastopnu titulu, borbeni Pančevci su uspeli da im pokvare planove i odlože slavlje.

Zvezda sada ima 79 bodova, 14 više od drugoplasiranog Partizana, a upravo će se u narednom kolu, u nedelju od 18 časova, na stadionu "Rajko Mitić" igrati večiti derbi koji može rešiti pitanje šampiona.

Drama u Pančevu: Preokreti i prekid serije

Meč je počeo idealno za goste. U 18. minutu, nakon kornera, Učena je spustio loptu za Bađa, koji je rutinski pogodio za 1:0. Ipak, radost Beograđana trajala je svega dva minuta, jer je Knežević na asistenciju Kuljanina ekspresno izjednačio rezultat.

Šok za crveno-bele usledio je u 36. minutu kada je Džasper postigao sjajan pogodak iz slobodnog udarca za potpuni preokret Železničara.

Zvezda je do izjednačenja i boda došla u 60. minutu. Katai je snažno šutirao, golman Popović je kratko odbio loptu, a na nju je natrčao Enem i smestio je u mrežu. Do kraja meča rezultat se nije menjao, čime je prekinuta impresivna serija Zvezde od 12 uzastopnih prvenstvenih pobeda.

Sve oči uprte u nedelju

Iako titula još uvek nije teoretski obezbeđena, Zvezda ima ogromnu prednost, ali će morati da je potvrdi pred svojim navijačima protiv najvećeg rivala. Partizan u nedelju dolazi na Marakanu, a Pančevo je pokazalo da lider šampionata nije neranjiv.

Autor: D.S.