TRENER ZVEZDE OČITAO LEKCIJU IGRAČIMA: Ne sme da bude ležernosti! – Stanković poslao jasnu poruku pred DERBI!

Fudbaleri Crvene zvezde propustili su prvu "meč loptu" za osvajanje 37. titule šampiona države, odigravši nerešeno 2:2 u Pančevu protiv Železničara. Iako su crveno-beli i dalje apsolutni favoriti za trofej, trener Dejan Stanković bio je vidno nezadovoljan pristupom svojih izabranika u prvom poluvremenu.

Stanković je nakon meča otvoreno kritikovao ležernost koju su njegovi puleni pokazali nakon ranog vođstva.

"Zvezdin DNK se ne krši"

Strateg crveno-belih je istakao da se u Zvezdi ne sme birati trenutak kada će se pobediti, već da se svaka prilika za uspeh mora zgrabiti odmah.

– Prvo poluvreme se otvorilo kako smo želeli, dali smo gol, a onda smo pokazali ležernost. To je ono što se meni ne sviđa i ne sme da se dešava u Zvezdi. Ja sam tako odrastao u ovom klubu – imali smo priliku da osvojimo titulu danas. Zašto ostaviti za sutra nešto? Danas je trebalo da bude sveti dan – poručio je Stanković za TV Arena Sport.

Ležernost kao glavni problem

Trener Zvezde je precizno locirao šta je dovelo do gubitka dva boda koja su već bila viđena na kontu lidera Superlige.

– Ležernost, ono "stići ću", "neko drugi će umesto mene"... To je bio problem. Drugo poluvreme je primer kako treba da se igra, izjednačili smo, mogli smo da damo i treći gol. Žao mi je, ali ako već imaš priliku, onda ispoštuj taj DNK-a Crvene zvezde. To je ono što mi je zasmetalo – zaključio je Stanković.

Zvezda će novu priliku za matematičku potvrdu titule imati u nedelju u 18.00 časova, kada na Marakani gostuje večiti rival, ekipa Partizana. Posle ovakvih reči trenera, nema sumnje da će crveno-beli izaći sa znatno većim motivom na teren.

