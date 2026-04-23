Košarkaš San Antonija Keldon Džonson najbolji šesti igrač NBA lige

Košarkaš San Antonija Keldon Džonson proglašen je za najboljeg šestog igrača NBA lige za sezonu 2025/2026, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Džonson je sve 82 utakmice u regularnom delu sezone počeo sa klupe za rezervne igrače, a ukupno je postigao 1.081 poen. Košarkaš San Antonija je prosečno beležio 13,2 poena, 5,4 skoka i 1,4 asistencije po meču.

U saopštenju NBA lige se navodi da je Džonson dobio 404 boda, dok je drugo mesto osvojio košarkaš Majamija Haime Hakes sa 331. Treći je bio Denvera Tim Hardavej Džunior, koji je osvojio 45 bodova.

Džonson je postao prvi košarkaš u istoriji San Antonija koji je postigao više od 1.000 poena kao rezervista u toku jedne sezone, kao i tek drugi igrač Sparsa koji je osvojio ovo priznanje, nakon Manua Đinobilija.

"Želeo sam da budem deo nečeg posebnog ovde u San Antoniju. Znao sam da je ulazak sa klupe verovatno moja najbolja opcija, da bih zaista bio najbolji za naš tim. U početku je bilo teško. Morao sam da kontrolišem svoj ego i da tim stavim na prvo mesto. Posle toga, nebo je bila granica", rekao je Džonson, prenela je NBA liga.