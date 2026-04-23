Jamal doneo pobedu fudbalerima Barselone protiv Selte, pa se povredio

Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na Nou Kampu ekipu Selte rezultatom 1:0 (1:0) u utakmici 33. kola španske La Lige.

Jedini gol na utakmici postigao je Lamin Jamal u 40. minutu iz penala. On se povredio prilikom izvođenja penala zbog čega je morao da bude zamenjen. Španski mediji navode da je fudbaler Barselone doživeo povredu prepona.

Barselona se nalazi na prvom mestu na tabeli španskog prvenstva sa 82 boda, dok je Selta na sedmoj poziciji sa 44.

Fudbaleri Elčea su ranije večeras na svom terenu pobedili Atletiko Madrid rezultatom 3:2, dok je Hetafe u gostima bio bolji od Real Sosijedada sa 1:0.