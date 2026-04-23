DOVEO TRI LJUBAVNICE U LOŽU I PIJAN IGRAO FINALE! Bio je najbolji teniser sveta i smrt za žene - Evo šta sada radi (VIDEO+FOTO)

Proslavljeni ruski teniser, Marat Safin, svojim neobičnim ponašanjem oduvek je privlačio veliku pažnju javnosti.

Tokom igračke karijere, osim po vrhunskom talentu, bio je poznat po burnom temperamentu, brojnim ispadima na terenu i van njega i izuzetno uzbudljivom ljubavnom životu.

Danas, međutim, deluje kao potpuno drugačiji čovek - slavu je zamenio tišinom, a luksuz jednostavnošću.

Dok su mnogi njegovi savremenici nakon karijere ostali vezani za glamur i sponzorske ugovore, Safin je odabrao potpuno drugačiji put. Najnovije fotografije koje je podelio pokazuju ga u srcu planinskog venca Atlas, gde provodi vreme u gotovo asketskim uslovima, okružen divljom prirodom.

Uz kratku, ali upečatljivu poruku – "Naš dom je majka priroda" – nekadašnji šampion je jasno stavio do znanja koliko se njegov pogled na život promenio.

Na objavljenim slikama, Safin je gotovo neprepoznatljiv. Sa turbanom na glavi i tamnim naočarima, sa rancem na leđima, više liči na pustinjskog putnika nego na bivšeg Grend slem šampiona. Umesto luksuza na koji su sportisti tog kalibra navikli, on danas bira jednostavnost – čaj na zemlji, skromne obroke i život bez komfora.

Jedna od fotografija posebno je iznenadila fanove – Safin spava na tankom dušeku usred planine, koristeći ranac kao jastuk, dok oko njega nema ničega osim šatora i surovog pejzaža.

Nije tajna da je Safin i ranije tragao za smislom van sporta, putujući u udaljene delove sveta poput Tibeta i Perua. Čini se da je sada definitivno pronašao ono što je tražio – mir daleko od gradske buke i teniske scene.

Luda glava

Tokom igračke karijere kontroverzni Rus bio je poznat po vatrenom temperamentu i burnim reakcijama na terenu... Ljudi iz "Heda", kompanije čijim reketima je Marat igrao tokom karijere, izračunali su da je slomio 1.055 reketa!

Safin je privi Rus koji je postao deo teniske Kuće slavnih. Osvojio je dva Gren slemturnira, bio prvi na ATP listi, zaradio preko 15 miliona dolara u karijeri... On je definitivno jedna od najkontroverznijih osoba u svetu tenisa.

Safin važi za jednog od navećih frajera ikada u ovom sportu. Oduvek je bio drugačiji od mnogih svojih kolega. Voleo je da se napije noć uoči meča, a jedan od najluđih poteza je kada je u svoju ložu na Australijan openu 2002. godine doveo čak tri partnerke (devojke).

Marat Safin's player box during Australian Open 2002 #Safinettes pic.twitter.com/6qHfMhYKcF — Tennis Vintage Pic (@pic_tennis) 17. фебруар 2015.



"Morate da priznate da sam imao veoma lepu podršku na tribinama", rekao je Safin na konferenciji nakon meča.

Safin je to finale Australijan opena navodno igrao pijan. Njegov nekadašnji kolega Danijel Kelerer je svojevremeno otkrio da je video Rusa kako konzumira alkohol pre meča.

"Pio sam alkohol tokom cele moje karijere, ali prvi put tek sa 24. godine. Tada sam video Safina kako pije pre finala AO. Pomislio sam da ako ja ne mogu trezan da se pomerim sa 150. mesta, a on pijan igra finale, onda alkohol i nije tako loš. Safin je toliko bio pijan i noć pre, kao da je slavio rođendan. Ili kao da je već proslavio osvajanje Australijan opena", rekao je Danijel jednom prilikom.

Drugi čovek

Danas živi povučeno, kaže da nema ni prijatelje niti partnera, a u jednom razgovoru za ruske medije je šokirao javnost kada je pričao o svom svakodnevnom životu.

„U boga ne verujem. Nemam devojku, suprugu, nisam više klinac. Uživam u putovanjima. Sumnjam da su Maču Pikču izgradili ljudi“, otkrio je Safin u jednom intervjuu.

"Trenutno ne radim ništa. Budim se između osam i 10, šetam, putujem. Tenis me ne interesuje. Tu i tamo odigram neki turnir veterana, ali koja je poenta u tome? Da li neko ko završi karijeru i ode u penziju tokom penzije ponovo počne da se bavi istim poslom? Ma jok. To je glupo. Takav neki turnir mi više služi da smršam kada osetim da sam nabacio kilogram ili dva", rekao je Safin koji smatra da religija ne postoji.

"Svi znaju da je to izmišljotina da bi ljudi bili kontrolisani. Da li mislite da negde tamo sede bog i đavo i da odlučuju ko ide gde? To je glupo", rekao je slavni ruski teniser koji nema devojku, a odrekao se i vođenja ljubavi.

"Nemam devojku. Nemam ženu. I ne zanima me veza. Ni najmanje. Nisam klinac. Krv mi više ne ključa", otkrio je Safin pre par godina.

Nekadašnji ženskaroš danas živi samo sa mačkama, a odrekao se i ćerke Eve Jakubovskaje.

"Nemam ćerku. To ljudi misle, to novine pišu. Ali šta ja mogu... Teško da mogu da im zabranim, ja samo znam da nemam ćerku", rekao je Safin koji u svoju kuću nikoga ne pušta.

"Moja kuća je sveto mesto. Ne želim da unutra ulazi iko osim mene. Dobro, moje dve mačke smeju, one žive sa mnom. U principu, ja obožavam životinje, a mačke su mi draže od pasa. Mačke me smiruju, osećaju čoveka, kad se loše osećam priđu mi i smire me", rekao je tada Safin.

Autor: D.Bošković