Tužne vesti za srpski fudbal: Umro Bamba

Istaknuti fudbalski radnik, bivši fudbaler, kasnije trener FK Sartid iz Smedereva i funkcioner u mnogim fudbalskim institucijama u Srbiji, Miodrag Radojković Bamba, preminuo je 23. aprila 2026. godine u svom domu u Badnjevcu.

Miodrag Radojković je rođen 17. septembra 1949. godine u Badnjevcu kod Batočine. Ostavio dubok i neizbrisiv trag u fudbalu Šumadijskog okruga. Igračku karijeru gradio je u FK Badnjevac i FK Sloga iz Batočine, dok je kao trener ostvario značajne rezultate vodeći brojne klubove, među kojima je i FK Sartid iz Smedereva.

Tokom svoje bogate karijere bio je i dugogodišnji predsednik OFT FS Šumadijskog okruga, član Izvršnog odbora OFT FS Grada Kragujevca, kao i delegat OFT FS Regiona Zapadne Srbije, dajući nemerljiv doprinos razvoju fudbala.

- Fudbalski klub Smederevo izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su imali čast da sarađuju sa Miodragom Radojkovićem. Njegov rad, znanje i posvećenost ostaće trajno upamćeni - stoji u poruci FK Smederevo.

Sahrana će biti održana u subotu, 25. aprila 2026. godine u 12 časova, na groblju u Badnjevcu.

