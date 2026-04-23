OLIMPIJSKE IGRE SE VRAĆAJU U PARIZ: Kandidatura podneta - 2030. godina je blizu, a tenzije na vrhuncu

Kako prenosi Asošijeted pres, ova kompanija, koja upravlja dvoranama Adidas Arena i Akor Arena, predložila je da se upravo u tim objektima održe hokejaški mečevi. Obe dvorane već su korišćene tokom Letnjih olimpijskih igre 2024.

Ovaj predlog dolazi kao alternativa nakon protivljenja novog gradonačelnika Nice Erik Sijoti koji ne podržava ideju da se utakmice hokeja igraju na fudbalskom stadionu Alianc Riviera, planiranom za privremenu adaptaciju u ledenu dvoranu.

Poput modela Zimske olimpijske igre Milano-Kortina 2026, i organizacija Igara 2030. u francuskim Alpima predviđa razdvajanje disciplina, snežni sportovi bi se održavali u planinskim centrima, dok bi klizački sportovi bili smešteni u gradovima bez snega, poput Nice na Azurnoj obali. Konačna lista sportova i lokacija biće potvrđena u junu od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Ministarka sporta Francuske Marina Ferari izjavila je da se razmatraju alternativna rešenja zbog zastoja u vezi sa organizacijom hokeja u Nici.

"Naša odgovornost je da pripremimo alternativne scenarije ukoliko se suočimo sa poteškoćama. Trenutno razmatramo sve opcije", poručila je Ferari.

Organizaciju Igara u francuskim Alpima prate i unutrašnji problemi. Došlo je do tenzija i ostavki u organizacionom odboru, uključujući sukob između predsednika organizacije Edgara Grospirona i izvršnog direktora Siril Lenet, čiji je odlazak potvrđen u februaru.

Prethodno su ostavke podneli i operativna direktorka An Mirak, direktor komunikacija Arthur Rišer, kao i Bertrand Mee, zadužen za komitet za naknade, što je dodatno uzdrmalo projekat organizacije Zimskih olimpijskih igara 2030. godine.

