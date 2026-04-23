Rafael Nadal ponovo igra tenis i to na neverovatnom mestu, istorijski dubl, nikada ne biste pogodili ko sudi

Neverovatno šta je stvorio "Santijago Bernabeu" - Rafael Nadal se vratio na šljaku i "zaigrao" u dublu sa Tibom Kurtoom, golmanom Real Madrida, dok je na drugoj strani Janik Siner stajao sa Džudom Belingemom. Ali, to nije sve!

Naime, na sudijskoj stolici našao se prvi čovek Real Madrida - Florentino Perez, koji je "delio pravdu" ovom neverovatnom, istorijskom susretu.

Sve ovo uvod je u nesvakidašnja dešavanja, zapravo, Masters u Madridu se igra u "Magičnoj kutiji", ali će teniseri imati priliku da treniraju na stadionu fudbalera Real Madrida, čuvenom "Santijago Bernabeuu".


Sudeći po snimku, može se videti da se Tibo Kurtoa izuzetno dobro snalazi u novoj ulozi, sa teniskim reketom, dok su teniski ljubitelji mogli da vide Rafaela Nadala ponovo na šljaci. Upravo je to podloga koja je napravila mnoštvo istorijskih trenutaka koje je Španac kreirao.

