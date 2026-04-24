Košarkaši Minesote poveli 2:1 protiv Denvera: Jokić zabeležio dabl-dabl

Košarkaši Minesote pobedili su jutros na svom terenu ekipu Denvera rezultatom 113:96 u trećem meču četvrtfinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige i poveli 2:1 u seriji.

Reprezentativac Srbije Nikola Jokić zabeležio je 27 poena, 15 skokova i tri asistencije. Jokić je za 35 minuta u timu Denvera šutirao 11/11 slobodna bacanja, 5/16 za dva i 2/10 za tri poena.

Džamal Marej je postigao 16 poena za Denver, dok je Tim Hardavej ubacio 11.

U redovima Minesote istakao se Ajo Dosunmu sa 25 poena. Džejden Mekdenijels je postigao 20 poena, a Entoni Edvards je upisao 17.

Domaća ekipa je vodila od početka do kraja meča, Minesota je u prvoj četvrtini stekla dvocifrenu prednost i dodatno je povećavala za ubedljiv trijumf i drugu pobedu u seriji.

Četvrta utakmica u seriji igraće se u noći između subote i nedelje od 2.30 časova, kada će ponovo Minesota biti domaćin.

Ekipa koja dođe do četiri pobede biće pobednik serije, a u polufinalu Zapada igraće protiv boljeg iz duela između San Antonija i Portlanda (1:1).

Autor: Marija Radić