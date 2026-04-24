SKANDALI SE SAMO NIŽU: Isplivao kalendar odlaska VIP FUDBALERA kod prostitutki: Jedna stvar bila STROGO ZABRANJENA

Istražitelji otkrivaju kalendar dolazaka fudbalera u mrežu luksuzne prostitucije u Milanu, gde je sve bilo unapred planirano.

U okviru velike istrage o mreži luksuzne prostitucije u Milanu, italijanski istražitelji došli su do novih detalja koji dodatno produbljuju skandal koji potresa Seriju A.

Prema navodima italijanskih medija koji se pozivaju na prisluškivane razgovore organizatora, ceo sistem nije funkcionisao nasumično, već po unapred utvrđenom “rasporedu” dolazaka – gotovo kao fudbalski kalendar.

U komunikaciji koja je analizirana u okviru istrage, organizatori navodno jasno govore o načinu na koji se kontroliše protok VIP klijenata, među kojima se pominju i poznati fudbaleri:

“Ne sme da bude gužve kad dolaze oni iz Serije A...”

“Prvo VIP, pa ostali.”

Prema istim navodima, gosti su dolazili u “talasima”, najčešće nakon utakmica, u kasnim noćnim satima, dok su termini bili unapred dogovoreni kako bi se izbeglo bilo kakvo preklapanje i potencijalno otkrivanje identiteta učesnika.

Ovaj detalj posebno je zaintrigirao istražitelje, jer pokazuje da nije reč o spontanim susretima, već o organizovanom sistemu u kojem je sve bilo precizno isplanirano – od dolazaka do diskrecije.

Italijanski mediji ističu da se u ovakvom modelu jasno vidi da je mreža funkcionisala kao zatvoreni krug “VIP klijenata”, gde je anonimnost bila prioritet, a sve je bilo podređeno što manjoj vidljivosti i maksimalnoj diskreciji.

Istraga se i dalje vodi protiv organizatora mreže, dok se imena fudbalera koja se pojavljuju u prisluškivanjima za sada ne dovode u vezu sa krivičnim delima, već se tretiraju kao deo šireg kruga kontakata i potencijalnih gostiju.

Autor: D.Bošković