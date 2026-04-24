SVETSKA ELITA STIŽE U OBRENOVAC! -'Beogradski pobednik' okuplja boksere iz 22 zemlje: Borovčanin najavio spektakl koji se NE PROPUŠTA!

Obrenovac postaje epicentar svetskog boksa! Od 12. do 18. maja, hala Sportskog centra biće poprište 63. izdanja kultnog turnira "Beogradski pobednik", gde će snage odmeriti asovi sa Kube, iz Rusije, Jermenije i još 19 zemalja širom planete.

Tradicionalni turnir, koji već duže od šest decenija važi za jedan od najprestižnijih u Evropi, ove godine ima poseban sjaj. U trenutku kada se srpski boks na velika vrata vraća na olimpijsku scenu, ring u Obrenovcu biće mesto gde će naši reprezentativci, ali i mlade nade, "krčiti" put ka svetskom vrhu.

Borovčanin i Peković u inspekciji: Sve je spremno!

Predsednik Bokserskog saveza Srbije, Nenad Borovčanin, obišao je halu zajedno sa predsednikom opštine Obrenovac, dr Milošem Pekovićem. Prvi čovek srpskog boksa nije krio zadovoljstvo onim što je video.

„Uslovi u Obrenovcu su na najvišem nivou. Ovaj turnir će okupiti naše najbolje boksere, ali i mlade talente koji će se boriti za svoje mesto u nacionalnom timu. Velika zahvalnost opštini na ogromnoj podršci“, poručio je Borovčanin.

Od Kube do Filipina – Šampioni u ringu

Koliko je turnir jak, najbolje govori lista zemalja učesnica. Pored domaćina Srbije, u Obrenovac stižu bokserske velesile:

Kuba, Kanada, Turska, Kirgistan, Jermenija...

Predstavnici iz regiona: Crna Gora, BiH, Slovenija, Severna Makedonija, Bugarska, Rumunija.

Egzotični, ali opasni borci iz: Saudijske Arabije, Sijera Leonea, Gane, Tunisa i sa Filipina.

Gde se stvaraju legende

Istorija „Beogradskog pobednika“ ispisana je zlatnim slovima. Titulu su decenijama unazad osvajali velikani poput Mate Parlova, braće Kačar, Zvonka Vujina i Aziza Salihua. Ove godine, nova generacija bokserskih asova ima priliku da svoje ime upiše pored ovih legendi plemenite veštine.

Ljubitelji boksa koji ne budu mogli da dođu u Obrenovac, borbe će moći da prate u direktnom prenosu na kanalu TV Arena Fight.

Autor: D.S.