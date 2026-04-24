GROBARI, SPREMITE SE! Počela prodaja karata za 179. večiti derbi: Evo gde i po kojoj ceni navijači Partizana mogu do ulaznica za 'Marakanu'!

Fudbalska groznica dostiže vrhunac! Fudbalski klub Partizan potvrdio je da od danas zvanično počinje prodaja ulaznica za crno-bele navijače za predstojeći 179. „večiti“ derbi, koji se u okviru 33. kola Superlige Srbije igra u nedelju na stadionu „Rajko Mitić“.

Bitka za Beograd i bodove na programu je u nedelju od 18.00 časova, a navijači Partizana već od jutros mogu obezbediti svoje mesto na tribinama.

Cena i lokacija: Samo JUG u Humskoj!

Iz tabora crno-belih napominju da se na blagajnama stadiona u Humskoj mogu kupiti isključivo ulaznice za južnu tribinu, a cena iznosi:

-JUG – 600 dinara

To je jedini sektor koji je dostupan navijačima Partizana na njihovom stadionu, dok će se prodaja vršiti po sledećem rasporedu:

- Petak i subota: od 10.00 do 18.00 časova

- Nedelja (dan utakmice): od 10.00 do početka meča

Važna pravila pri kupovini

Kao i ranije, važe striktna pravila prilikom kupovine dragocenog parčeta papira. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice, ali isključivo uz priložen lični identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš).

Tabela pred derbi: Zvezda beži, Partizan juri preokret

Pred ovaj 179. okršaj večitih rivala, situacija na tabeli je jasna, ali derbi uvek donosi nepredvidivost:

- Crvena zvezda – 79 bodova

- Partizan – 65 bodova

Iako je bodovna razlika značajna, crno-beli će pred krcatim Jugom tražiti šansu da poprave utisak i trijumfuju nad večitim rivalom u meču koji je za mnoge navijače „više od igre“.

Autor: D.S.