Sara Ćirković u polufinalu Svetskog kupa u Brazilu

Najtrofejnija srpska bokserka, 21-godišnja Sara Ćirković nastavlja sa žetvom protivnica na Svetskom kupu u organizaciji World Boxing-a koji se održava u brazilskom gradu Foz do Iguasu.

Treća pobeda u četiri dana takmičenja i plasman u polufinale. Ovaj put pred snažnim udarcima naše maestralne Sare pala je Irkinja Dženifer Lehejn 5:0.

Ovom pobedom Ćirkovićeva se revanširala Irkinji za poraz na Evropskim igrama.

U borbi za plasman u finale i priliku da se bori za zlato na Svetskom kupu u Brazilu Sara će snage odmeriti sa rivalkom koju odlično poznaje i kojoj takođe duguje revanš. Reč je o Marokanki Vidad Bertal od koje je izgubila u polufinalu IBA Svetskog prvenstva u Nišu 2025.

Zlatna devojka srpskog boksa Ćirkovićeva u kategoriji do 54 kg nastavlja da veze svoj zlatni put ka ostvarenju novih ciljeva i osvajanju novih svetskih vrhova.

