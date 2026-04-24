GOREĆE ISTANBUL! Zvanično potvrđeno: Formula 1 se vraća na najluđu stazu na svetu, Erdogan potpisao ugovor na 5 godina!

Ljubitelji najbržeg cirkusa na svetu su u transu! Posle godina čekanja, zvanično je potvrđeno – Formula 1 se vraća u Tursku, a ugovor koji je potpisao predsednik Redžep Tajip Erdogan garantuje nam spektakl na legendarnom "Istanbul Parku" najmanje do 2031. godine!

Dok ratni sukobi na Bliskom istoku kroje novi kalendar i otkazuju trke, Turska je uspela da se pozicionira kao "sigurno utočište" i vrati jedan od najomiljenijih Gran-prija u istoriji ovog sporta.

Strašna "osmica" ponovo testira najbolje

Vest o povratku najviše je obradovala same vozače. Staza u Istanbulu je čuvena po svojoj osmoj krivini, koja se smatra jednom od najtežih i najbržih na planeti. To je mesto gde se lomi trka i gde samo najhrabriji prolaze bez puštanja gasa.

- Organizacija trke Formule 1 pokazaće celom svetu da je Turska stabilna i sigurna destinacija u regionu - poručio je Erdogan nakon postizanja dogovora.

Ko će biti kralj Istanbula?

Iako je Felipe Masa istorijski najuspešniji na ovoj stazi, oči će biti uprte u Luisa Hamiltona, koji sada u bojama Ferarija juri nove rekorde na mestu gde je već dva puta trijumfovao.

Podsećamo, Formula 1 je trenutno na pauzi zbog otkazivanja trka u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji, a sezona se nastavlja tek 3. maja u Majamiju. Ipak, vest dana je definitivno povratak u Tursku koji će od naredne sezone ponovo zapaliti navijače širom Balkana!

Autor: D.S.